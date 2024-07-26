DİTİB gençlerine ilkyardım eğitimi

Haberin Devamı

AACHEN DİTİB Yunus Emre Camii’nin organizesinde 42 gönüllü genç, 14 ana başlık altında gün boyu süren temel ilkyardım eğitimi aldı. Aachen DİTİB Yunus Emre Camii Başkan Yardımcısı Dr. Sema Akın’ın destek ve koordinesinde, ilkyardım eğitmeni Emre Çiçek tarafından caminin gönüllü gençlerine uygulamalı olarak genel ilk yardım bilgileri verildi. Temel ilkyardım eğitiminde; hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi ve taşıma teknikleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ve kanamalarda ilk yardım, donma ve sıcak çarpmasında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, boğulmalarda temel yaklaşım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım desteği gibi konular yer aldı. Eğitiminin sonunda katılımcılar ‘Temel İlkyardım Sertifikası’ almaya hak kazandı.



Aachen DİTİB Yunus Emre Camii Başkan Yardımcısı Dr. Sema Akın, ilkyardım eğitmeni Emre Çiçek’e teşekkür ederek gönüllü gençlere sertifikalarını takdim etti. Sertifika töreninde konuşan Dr. Sema Akın, kendisinin de bir TIP doktoru olduğunu belirterek, Allah’ın kullarına iyilik yapmayı emrettiğini hatırlattı. Akın, İslam’da yardıma muhtaç olan kişinin dini, dili veya ırkının önemli olmadığını vurgulayarak, “Burada aldığınız değerli bilgilerle, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu durumlarda insanlarımızın yanında olmayı seçtiniz. Bir insanın kurtarılması bizim için çok önemlidir. İnşallah herkes eğitimden faydalı bir şekilde ayrılmıştır. Alanımızdaki çalışmalar, bu tür eğitimlerle çok daha kaliteli ve hızlı bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.