DİTİB Erding Camii’nde büyük sevinç

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DİTİB Erding Camii Başkanı Cafer Kırcı, bu önemli gelişmenin cami cemaatinin uzun yıllar süren çabalarının ve dayanışmasının bir sonucu olarak büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kırcı, “2014 yılından beri kiracısı olduğumuz DİTİB Erding Camii’nin yeri, camimiz olarak satın alınmıştır. Bu önemli adım, camimizin geleceği için büyük bir anlam taşımaktadır. Ödemeye ekim ayında başlayacağız, bu yüzden bütün Müslüman kardeşlerimizin yardımlarına ihtiyacımız var. Cemaatimizin desteğiyle, camimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Yeni mülkün, caminin geleceği açısından büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Kırcı, caminin yeni yerinde daha fazla etkinlik düzenlemeyi, çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerini artırmayı, kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, bu yeni dönemde cami üyeleri arasındaki bağların daha da güçleneceğini ve caminin bölgedeki Müslüman topluluğuna daha iyi hizmet vereceğini öngördüklerini dile getirdi. Bu gelişme, DİTİB Erding Camii cemaatinin ortak çabalarının ve kararlılığının bir sonucu olarak büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Cami yönetimi, tüm Müslüman topluluğunu destek olmaya davet ederek, gelecekte daha güçlü ve daha etkin bir cami olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.