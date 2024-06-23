DİTİB: Emanetlerinizi yerine ulaştırdık

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HAYIRSEVERLERİN emanetleriyle milyonları aşan insanın bayram sevinci yaşadığını belirten DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, “Teşkilat olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı vesilesiyle hayırseverlerimizin iyilik, şefkat ve merhamet elini mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize uzattık, sofralarına aş olduk. Bu yıl organizasyon kapsamında kurban bağış paketlerini dünyanın 54 farklı ülkesine 62 gönüllü ile hayırseverlerimizin emaneti olan 165 bin 171 hisse kurbanı 6 milyon 854 bin 804 kardeşimize ulaştırdık. Kurbanların kesimleri İslami usullere göre gerçekleştirildi. Gönüllüler ve TDV yetkilileri nezaretinde hayırseverlerin isimler tek tek okunarak yapıldı.”





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‘DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI’

“Amacımız, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, iyilik ve güzelliklere vesile olmaktır. Sahada görev yapan gönüllerimiz hayırseverlerin emanetlerini ulaştırdıklarında zaman zaman duygu dolu anlar yaşadılar. Sevgi ve muhabbetle karşılandılar. Her bir gönüle dokunduklarında sevinç ve gözyaşları içinde hayır dualar ile karşılık aldılar. Bu iyilik hareketine destek veren, DİTİB teşkilatına ilgi gösteren hayırseverlere teşekkür ederiz. Mazlumların, yetimlerin, yoksulların umudu olan DİTİB ve TDV, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Bağışlarıyla teşkilatımıza teveccüh gösteren kardeşlerimize, DİTİB teşkilatı mensuplarına, gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”