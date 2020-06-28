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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: IHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

DİTİB camisinin şantiye bölümü yandı

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DİTİB camisinin şantiye bölümü yandı
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Almanya’nın Essen kentinde inşaatı devam eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Frohnhausen Merkez Camisi’nin şantiye bölümünde yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

DİTİB Essen Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, yaptığı yazılı açıklamada, cami inşaatında yapılan temizlik sonrası bilinmeyen nedenle yangın çıktığını ve büyümeden Essen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti. Olay yerinde inceleme yapıldığını aktaran Alptekin, konuya ilişkin bir rapor hazırlanacağını, yangının çıkış nedenini bu rapor sonucunda anlamayı ümit ettiklerini belirtti.

DİTİB camisinin şantiye bölümü yandı

DİTİB camisinin şantiye bölümü yandı

DİTİB camisinin şantiye bölümü yandı

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