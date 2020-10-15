DİTİB camisine kundaklama girişimi

SABAHA karşı 02.00 sıralarında camiye gelen saldırganlar ana giriş kapısını ateşe verdi. Saldırı sonucu camide maddi zarar oluştu. Itzehoe DİTİB Ulu Cami Dernek Başkanı Kenan Karagöl, yaptığı açıklamada, olay yerinde kapıya asılı kağıt duyuruların tutuşturularak yangın çıkarıldığını ve yangının büyümeden kendiliğinden söndüğünü aktardı. Camiye yönelik kundaklama girişiminin saat 06.15’te sabah namazına gelen cemaat ve din görevlisi tarafından fark edilerek polise haber verildiğini belirten Karagöl, sabaha kadar kriminal inceleme yapıldığını söyledi. Mart 2018’de yine cami lojmanına yönelik bir saldırı düzenlendiğini hatırlatan Karagöl, “Saldırıdan dolayı ister istemez tedirginlik yaşıyoruz. Saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

Güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen saldırıda, saldırgan ya da saldırganların polis tarafından eşkal belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.