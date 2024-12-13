DİTİB camilerinde yakın dönemde görevlerine başlamış olan din görevlileri bir araya geldi

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Erdoğan, “Din Hizmetleri Ataşemiz Ahmet Tanış ve Eğitim Ataşemiz Dr. Akın Deveci’nin de katılımlarıyla Başkonsolosluğumuz konutunda, görev bölgemizdeki çeşitli DİTİB camilerinde yakın dönemde görevlerine başlamış olan kıymetli din görevlilerimizle bir araya geldik. Önemli bir görevi üstlenmek üzere görevlendirilen din görevlilerimizle Başkonsolosluğumuz, bağlı Ataşeliklerimiz ve sahada birlikte görev yapmakta oldukları değerli Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmenlerimiz arasında Bavyera’daki Türk toplumuna daha kaliteli hizmet sunmak ve sorunlarına birlikte çözüm üretebilmek hedefiyle gerekli eşgüdümü sağlamak öncelikli amaçlarımız arasındadır. Bu çerçevede, din görevlilerimizle verimli ve güzel bir sohbet gerçekleştirerek, görev bölgelerinde karşılaştıkları sınamalar ve gerçekleştirilebilecek çalışmalara dair fikir alış verişinde bulunduk. Göreve yeni başlayan din görevlilerimiz ve koordinatör din görevlilerimiz, halihazırda yürütmekte oldukları başarılı çalışmaları ve gösterdikleri samimi gayretleri için övgüyü hak ediyor. Buluşmaya iştirak eden din görevlilerimize, bu buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan Din Hizmetleri Ataşemiz Ahmet Tanış’a, katkılarından dolayı DİTİB Güney Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Azal ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, görevlerine yeni başlayan din görevlilerimize hayırlı olsun dileklerimizle faaliyetlerinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.