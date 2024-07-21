DİTİB camilerinde birlik ve beraberliğin sembolü aşure ikram edildi

AŞURE
günü dolayısıyla Nürnberg bölgesi DİTİB
Merkez ve Fürth Mevlana, Hof Osmanlı, Karlstadt Fatih, Lichtenfels Mevlana, Bamberg Selimiye, Neustadt B.Coburg Fatih ile Mainz bölgesi Höhr-Grenzhausen, Esen bölgesi Witten Sultan Ahmet cami derneklerinde cuma namazı sonrasında cemaate aşure ikramında bulunuldu. Muharrem ayının 10’uncu gününün aşure günü olduğunu belirten DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Muharrem ayının İslam alemi ve insanlık için çok önemli bir birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade etti. Aşurenin birlik ve beraberliğin, bolluk ve bereketin sembolü olduğunu belirten Kuzey, “Bugün birçok camimizde cuma namazı sonrasında aşure ikramında bulunduk. Aşure sadece bir yiyecekten çok öte aynı zamanda çok derin manalar barındıran bir semboldür. Aşurede bulunan birbirinden farklı gıdalar bir araya gelerek bambaşka bir lezzet oluşturması gibi, birbirinden farklı inanç ve kültürlere sahip toplumlar da bir araya gelerek birlikte yaşama kültürünün güzel örneklerini oluşturur. Bu mübarek ayın tüm insanlığa bereket, huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.
EVLERE BOLLUK BEREKET GETİRİYOR
Aşure hizmetleriyle aynı zamanda toplumun paylaşım kültürünü de yansıttıklarını vurgulayan Kuzey, İslam kültürünün vazgeçilmezi olan aşure faaliyetinin evlere bolluk ve bereket getirdiğini, DİTİB olarak bu katkının devam ettirilmesine katkı sağlandığını kaydetti. Cami avlusunda ikram edilen aşureye Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.