DİTİB Camii’nde Kur’an ve sanat buluşması

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KURSLARA katılan kadınlar, Kur’an eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve öğretici hat sanatıyla buluştu. Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hemer bölge sorumlusu Emine Menlik’in öncülüğünde düzenlenen kursa, çevre camilerdeki kadınlar kolu üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Hagen-Hohenlimburg DİTİB Camii’nde devam eden kurslar sayesinde kadınlar, dini eğitim alırken aynı zamanda hat sanatı ile de el becerilerini geliştirme imkânı buldu. Kaligrafi ve hat sanatı eğitmeni Muhammet Tanrıkulu, kursiyerlere katılım belgelerini takdim ederken, kursiyerleri oldukça başarılı bulduğunu ifade etti. Tanrıkulu, kursun dört aşamadan oluştuğunu ve katılımcıların bu aşamaları tamamladıktan sonra öğrendiklerini başkalarına öğretebilecek seviyeye gelebileceklerini belirtti.

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‘KADINLARIN İLGİSİ MUTLU EDİYOR’

Hat kursunun ilk aşamasına katılan 14 kursiyer, aldıkları eğitimden memnun kaldıklarını ve bir sonraki kursu sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyesi Emine Menlik de, kadınların bu kurslara olan ilgisinden oldukça memnun olduklarını belirtti. Menlik, “Bu kurslarla kadınlarımız hem Kur’an eğitimine devam ediyor, hem de sanatla buluşarak farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Kursa katılan kadınların ilgi ve merakını görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi. Menlik ayrıca, kursun düzenlenmesinde emeği geçen Hagen-Hohenlimburg DİTİB Camii yönetimine ve çalışmalarına destek veren kadınlar koluna teşekkürlerini iletti.