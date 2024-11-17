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DİTİB cami projesine belediyeden onay

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#AVRUPADAN HABER#Erdinç Altuntaş#DİTİB Merkez Camii
DİTİB cami projesine belediyeden onay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 10:59

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Heilbronn Belediyesi, 12 yıl sonra cami yapımına izin verdi. Bu karar, özellikle Almanya’daki Müslüman topluluk için önemli bir gelişme olarak görülürken, DİTİB Merkez Camii Başkanı Erdinç Altuntaş, “Sevinçliyiz ve gururluyuz” dedi.

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CAMİ projesi onay sürecindeyken bölgedeki bazı kesimlerden farklı görüşler gündeme gelse de kente cami yapılmasını destekleyenler, bu projenin toplumsal uyuma, dini özgürlüğe ve kültürel çeşitliliğe katkı sağlayacağını belirttiler. Müslüman cemaatin temsilcileri, yeni caminin sadece bir ibadet alanı değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği, gençlerin eğitim alabileceği ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal hizmetlerin sağlanabileceği bir merkez olarak planlandığını ifade ettiler. Projenin onaylanmasının Müslüman toplumu için çok anlamlı ve sevindirici olduğunu belirten Erdinç Altuntaş, yaklaşık 12 yıl süren beklemenin ardından verilen iznin çok önemli olduğunu söyledi.

DİTİB cami projesine belediyeden onay

Erdinç Altuntaş

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UYUM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM
Altuntaş, caminin topluluklar arası diyaloğu güçlendirecek bir yer olmasını hedeflediklerini ve bu mekânda herkesin kendisini evinde hissedebileceği bir atmosfer oluşturmak istediklerini dile getirdi. Bu projeyle birlikte Heilbronn’daki Müslümanların topluma daha etkin bir şekilde katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Altuntaş, belediye yetkililerine ve sürece destek olan Heilbronn halkına teşekkür etti. Altuntaş, bu desteğin toplumsal uyum açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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#AVRUPADAN HABER#Erdinç Altuntaş#DİTİB Merkez Camii

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