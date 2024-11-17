DİTİB cami projesine belediyeden onay

Haberin Devamı

CAMİ projesi onay sürecindeyken bölgedeki bazı kesimlerden farklı görüşler gündeme gelse de kente cami yapılmasını destekleyenler, bu projenin toplumsal uyuma, dini özgürlüğe ve kültürel çeşitliliğe katkı sağlayacağını belirttiler. Müslüman cemaatin temsilcileri, yeni caminin sadece bir ibadet alanı değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği, gençlerin eğitim alabileceği ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal hizmetlerin sağlanabileceği bir merkez olarak planlandığını ifade ettiler. Projenin onaylanmasının Müslüman toplumu için çok anlamlı ve sevindirici olduğunu belirten Erdinç Altuntaş, yaklaşık 12 yıl süren beklemenin ardından verilen iznin çok önemli olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

UYUM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM

Altuntaş, caminin topluluklar arası diyaloğu güçlendirecek bir yer olmasını hedeflediklerini ve bu mekânda herkesin kendisini evinde hissedebileceği bir atmosfer oluşturmak istediklerini dile getirdi. Bu projeyle birlikte Heilbronn’daki Müslümanların topluma daha etkin bir şekilde katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Altuntaş, belediye yetkililerine ve sürece destek olan Heilbronn halkına teşekkür etti. Altuntaş, bu desteğin toplumsal uyum açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.