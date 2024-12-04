DİTİB büyük bir ağaç oldu

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RHEIN SiegForum’da gerçekleşen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet temsilcileri, Almanya genelinden DİTİB dernek başkanları, kurucu üyeler, eski yöneticiler, din görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmacılar, DİTİB’in Almanya’daki Müslüman toplumun dini, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamadaki önemine dikkati çekerek, eğitim ve toplumsal uyum konularındaki çalışmalarını övdü. Etkinlik, DİTİB Köln Merkez Camii din görevlisi Dr. Adem Kemaneci’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. DİTİB Genel Başkanı Kuzey, “DİTİB, küçük bir filiz olarak başladığı bu yolculukta büyük bir ağaca dönüştü. Bugün 858 cami cemaati, 16 bölgesel dernek ve 60 binden fazla gönüllümüzle geniş bir ağ oluşturduk. Tüm gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.



DİTİB’in 40 yıllık çalışmalarını anlatan tanıtım filmi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca Prof. Dr. Fatih Koca ve ekibi ilahiler okudu, Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Etkinlikte, DİTİB’in kuruluşunda emeği geçen kurucu üyeler ve eski yöneticilere teşekkür plaketleri takdim edildi. Sahneye davet edilen kurucu üyeler, DİTİB’in ilk yıllarındaki çalışmalarını paylaşarak duygu dolu anlar yaşattı. Program kapsamında düzenlenen video yarışmasında birinci olan genç bir katılımcıya Umre ödülü verildi. DİTİB’in 40 yıllık hizmetlerini konu alan yarışma videosu büyük beğeni topladı. Programı yaklaşık 1.500 kişi takip etti.