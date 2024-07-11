DİTİB, Afrika’da 25 bin kişiye umut oldu

TDV’nin ‘Bir Damla Hayat’ sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında Batayi ve Sankule köylerinde suya erişim sıkıntısı yaşayan halk için su kuyusu açıldı, ayrıca 2 mango ağacı dikildi. Nijer’in başkenti Niamey’e 800 kilometre uzaklıktaki Maradi bölgesinin Batayi köyü ile Liberya’nın başkenti Joseph Boakai’ye 300 kilometre uzaklıktaki Sankule köyünde açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmeler, yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verecek. Su kuyularının açılışı için bölgede bulunan Württemberg eyaletindeki DİTİB dernekleri adına Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi ile TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, hayırseverlerin destekleriyle açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmelerin bölge halkının istifadesine sunulduğunu söyledi. Kuyu derinliğinin yaklaşık 100 metre olduğunu, suyun yüzeye elektrik panelleriyle çıkarıldığını aktaran Harbi, inşa edilen yerde yerel halkın suya kolaylıkla ulaşabilmesi için 12 çeşme ve 6 güneş panelinin yapıldığını belirtti.SU KUYUSU VE VAKIF ÇEŞMESİNİN AÇILIŞI YAPILDI
Harbi, çeşmenin yanında 10 tonluk su deposu bulunduğunu, hayvanların yararlanabileceği yalakların da yapıldığını kaydederek, uzun yıllar hizmet verecek kuyu için katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Ayrıca DİTİB Hessen Eyalet Birliği üyesi Büdingen ve Bad Vilbel Mevlana Camii dernekleri, Kenya
’nın başkenti Nairobi’ye yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Kericho ve Kakamega eyaletlerinde 10 bin kişiye hizmet verecek su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi. Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, Büdingen DİTİB Camii Dernek Başkanı Orhan Bilal Ayyıldız, Bad Vilbel Mevlana Camii Dernek Başkanı Sedat Köroğlu ve dernek yöneticileri su kuyusunun açılışına katıldı. Kericho eyaletinin Sondu köyünde Büdingen DİTİB Camii ve Ekin Tunçer ile Kakamega eyaletinin Musa köyünde ise Bad Vilbel DİTİB Mevlana Camii su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışı dualarla yapıldı.GIDA YARDIMI DA YAPILDI
Öte yandan, bölgedeki ihtiyaç sahibi 650 aileye gıda paketi dağıtıldı. Cemaatin ve hayır sahiplerinin bağışları ile hazırlanan hediyelerle çocuklar sevindirildi. Ümmü İbrahim yetimhanesini ziyaret eden heyet, bağışçıların hediyeleriyle yetimlerin yüzlerini güldürdü ve yetimhanenin bir aylık iaşesi temin edildi. Ayrıca, hasta olup dağıtıma iştirak edemeyen ihtiyaç sahipleri evlerinde ziyaret edilerek, gıda paketleri teslim edildi ve nakdi yardımda bulunuldu.