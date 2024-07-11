DİTİB, Afrika’da 25 bin kişiye umut oldu

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TDV’nin ‘Bir Damla Hayat’ sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında Batayi ve Sankule köylerinde suya erişim sıkıntısı yaşayan halk için su kuyusu açıldı, ayrıca 2 mango ağacı dikildi. Nijer’in başkenti Niamey’e 800 kilometre uzaklıktaki Maradi bölgesinin Batayi köyü ile Liberya’nın başkenti Joseph Boakai’ye 300 kilometre uzaklıktaki Sankule köyünde açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmeler, yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verecek. Su kuyularının açılışı için bölgede bulunan Württemberg eyaletindeki DİTİB dernekleri adına Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi ile TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, hayırseverlerin destekleriyle açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmelerin bölge halkının istifadesine sunulduğunu söyledi. Kuyu derinliğinin yaklaşık 100 metre olduğunu, suyun yüzeye elektrik panelleriyle çıkarıldığını aktaran Harbi, inşa edilen yerde yerel halkın suya kolaylıkla ulaşabilmesi için 12 çeşme ve 6 güneş panelinin yapıldığını belirtti.

