DİTİB 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı

KORONAVİRÜS (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden video konferans yöntemiyle yapılan olağan genel kurul, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na seçilen DİTİB Denetleme Kurulu Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, genel kurul üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. 1960’lı yılların başından itibaren başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya gelenlerin ilk yıllarda dini ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük sıkıntılarla karşılaştıklarına vurgu yapan Erbaş, Almanya’da DİTİB’in 900’ü aşkın derneği, 25 bin gönüllüsü, bir milyonu aşkın cemaati ile Almanya’nın en güçlü Müslüman sivil toplum kuruluşu olmayı başardığını ifade etti. Erbaş, gelişen ve değişen şartlar altında çalışmaların sürekli ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini, bilgi, teknoloji ve iletişim dünyasında bu unsurları en iyi kullananların daima bir adım önde olacağını, bu bağlamda İslam’ın ve Müslümanların doğru anlaşılmasında DİTİB’e büyük bir sorumluluk düştüğünü söyledi. ‘EN İYİ ŞEKİLDE AKTARMALIYIZ’

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “DİTİB olarak kültür ve medeniyet kimliğimizi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gayreti içinde olmalıyız. Kültüründen, kimliğinden ve millet bilincinden uzak nesiller, kendilerini sadece zararlı akımlara ve alışkanlıklara bırakmıyor, aynı zamanda içinden geldiği kültür ve medeniyetin bir müntesibi olarak İslam adına olumsuz algılara da malzeme olabiliyor. Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığını görüyoruz. İslam’ı ve Müslümanları ötekileştirici tüm söylemlere karşı en güçlü imkânımız İslam’ın barış ve rahmet ilkelerini daha güçlü şekilde ortaya koymaktır. Çünkü İslam yeryüzünde barışı, huzuru adaleti temin etmek için gönderilen bir dindir.” ‘ZENGİN HİZMET AĞI OLUŞTURDUK’

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ise birliğin din hizmeti ve eğitimi alanındaki Türkiye tecrübesini gelişim ve değişim dinamikleriyle besleyerek yeniden yorumladığını ve Almanya’ya özgü yeni bir dil ve yaklaşım ortaya koymayı başardığını belirterek, “Yakın bir zamana kadar din hizmetlerini ana faaliyet alanı olarak gören DİTİB, gelişen ve değişen şartlara uyum sağlayarak yeni hizmet alanlarına yönelmiş, sosyal ve kültürel hayatı da içine alacak geniş ve zengin bir hizmet ağı oluşturmayı başarmıştır. Bu bağlamda, 2009 yılında eyalet ve bölge birlikleri kurulmuş; yönetim kademelerinde gençlere, kadınlara, veli temsilcilerine yer verilerek tabana dayalı örnek demokratik yönetim modeli oluşturulmuştur” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimle DİTİB’in yeni yönetimi, Kazım Türkmen, Ahmet Dilek, Abdurrahman Atasoy, İrfan Saral, Erdinç Altuntaş, Sümeyye Öztürk Mutlu, Fahrettin Alptekin’den oluştu. Yeni yönetimin görev dağılımının ise daha sonra yapılacağı bildirildi.