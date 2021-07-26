DİTİB, 112 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

DİTİB’den yapılan yazılı açıklamada, 112 bin hisse kurbanın, dünyanın 77 ülkesinin 339 farklı bölgesinde görevli ve gönüllülerin nezaretinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi. Sudan, Tanzanya, Kenya, Mali, Nijer, Pakistan, Burundi, Togo, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, Benin, Senegal, Burkino Faso ve Nepal’e giden DİTİB ekipleri, kurbanların kesimi dışında beraberlerinde götürdükleri kırtasiye malzemeleri, bayramlık kıyafetler, şeker ve oyuncakları oradaki çocuklara hediye etti.

‘KURBANI PAYLAŞ KARDEŞİNLE YAKINLAŞ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ çağrısıyla dünyaya iyilik ve yardım kapısı açıldığını vurgulayarak, “Almanya’dan bölgelere giden gönüllülerle bu yıl da güzel bir organizasyonu geride bırakarak kesim ve dağıtımlarımızı tamamladık. Dili, dini, rengi, kültürü farklı olsa da iyilik elimizi Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Orta Doğu ve Avrupa’ya kadar yüz binlerce mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi insana uzatmış ve onları sevindirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

