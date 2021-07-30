DİTİB, 100 bin euroyu yolladı

DİTİB’ten yapılan yazılı açıklamada, yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla Almanya genelinde başlatılan bağış kampanyasının ilk etabında toplanan 100 bin euronun, selden en fazla etkilenen Ahrweiler, Stolberg ve Heinsberg kentlerine gönderildiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, sel felaketinin yaşandığı günden itibaren bölgelere yakın çevredeki derneklerden sel mağdurlarına yardım eli uzatıldığını ifade etti. DİTİB teşkilatına bağlı derneklerin, yerinde bilfiil yardım götürmeye devam ettiğini belirten Türkmen, şunları söyledi:

‘BAĞIŞ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR’

“Ahrweiler, Stolberg ve Heinsberg kentlerine yardımlarımızı gönderdik. Bunun dışında Marl cami derneğimiz 1000 adet lahmacun hazırlayarak afetzedelere ikram etti. Ayırıca 2 bin euro bağışta da bulundular. Yine Ransbach Baumbach, Selters, Neuwied, Koblenz ve Andernach cami derneklerimiz hem lahmacun, poğaça, su, ayran ve meyve suyundan oluşan yardım paketleri dağıttılar hem de nakdi yardımda bulundular ve yürütülen çalışmalara insan gücü desteği sağladılar. Ayrıca Remagen derneğimizin afetin yaşandığı günden itibaren sıcak yemek ikramı hâlâ devam ediyor. Bilhassa çevre derneklerimiz bu konuda elinden gelen gayreti göstermektedir. Mağdurların acısı büyük olduğu için bağış kampanyamız devam ediyor. Almanya’da yaşayan Türkleri sel felaketinde yaraların sarılmasına destek olmaya davet ediyoruz.”