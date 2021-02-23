Disney+’ın ilk yapımcıları iki Türk oldu

GEÇEN yıl hizmete giren ‘Disney+’, Avrupa’da kendi yapımlarıyla abonelerine hitap edecek. Disney’in, Avrupa’da ilk 10 yapımlarından birini ise Berlin’de yaşayan film yapımcıları Aysel Yılmaz ile Ayla Gottschlich üstlendi. Gottschlich ve Yılmaz, ‘Dısney+’ Almanya adına ilk dizi film çekecek genç yapımcılar oldu. ‘Sultan City’ adını taşıyan ve bir Türk ailenin hayatını anlatan dizinin hikâyesi Berlin’de geçiyor. Filmin ana karakterini iki kızıyla Berlin’de yaşayan ‘Sultan Ana’ oluşturuyor. Sultan, eşinin kaybolmasından sonra istemeden yeraltı dünyasındaki bir çetenin lideri konumuna geliyor ve kızlarıyla söz sahibi oluyor. Gerilim ve kara mizah tarzındaki filmin ana senaristi ise İpek Zübert oldu. Filmin çekimlerine bu yıl başlanması bekleniyor.