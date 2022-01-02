Dışişleri’nden tepki: ‘Hastalıklı İslam karşıtı zihniyet...’

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan Almanya’da bir Müslüman mezarlığına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Almanya’nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, “Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz” denildi.