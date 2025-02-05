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İsveç’e taziye mesajı

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#İsveç#Dışişleri Bakanlığı#AVRUPADAN HABERLER
İsveç’e taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:23

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te okulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziye dileğinde bulundu.

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BAKANLIK, İsveç’te okulda gerçekleştirilen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dün okulda düzenlenen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyede bulunularak yaralılara acil şifa dilendi.
İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Örebro kentindeki silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Toplam yaralı sayısının belli olmadığı belirtilen açıklamada, ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğü ve ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu ifade edilmişti.

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#İsveç#Dışişleri Bakanlığı#AVRUPADAN HABERLER

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