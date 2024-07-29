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Dışişleri Bakanlığı’na sahte vize suçlaması

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#Almanya#Vize#AVRUPADAN HABERLER
Dışişleri Bakanlığı’na sahte vize suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 10:23

Federal Dışişleri Bakanlığı’nın emriyle Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinin sahte belgeleri kabul ederek Afganistan, Suriye ve Türkiye’de birçok kişiye verdiği iddiaları yoğunlaştı.

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ALMANYA’da hükümet sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve düzensiz göçün engellenmesi için kafa yorarken, Federal Dışişleri Bakanlığı’nın emriyle Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinin sahte belgeleri kabul ederek Afganistan, Suriye ve Türkiye’de birçok kişiye vize verdiği iddiaları yoğunlaştı. Haftalık Focus dergisinin bu yöndeki haberi haberi üzerine Berlin ve Cottbus savcılıklarının devreye girerek, söz konusu ülkelerdeki Alman Büyükelçilik ve Konsolosluklarına Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan kim veya kimlerin emir verdiğini soruşturmaya başladıkları belirtildi. Ayrıca Pakistan ve bazı Afrika ülkelerinden de aynı yöntemle Almanya’ya gelenler olduğu da ileri sürüldü.

VİZE SKANDALINDAN BAHSEDİLEMEZ’
Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Vize verilmesinde yasalara ve kurallara uyulmaktadır” derken, “sahte belgelerle uygunsuz vize” suçlamalarının ve soruşturmaların sadece 19 işlemi kapsadığını belirttti ve “Bir vize skandalından bahsedilemez” dedi. Ancak Berlin ve Cottbus savcılıklarının soruşturmalarının çok daha fazla vize işlemlerini kapsadığı da açıklandı. 2021 yılında Taliban’ın Kabil’de iktidara el koymasından sonra Almanya’nın Afganistan’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan Afganların aileleriyle birlikte vizesiz veya pasaportsuz Almanya’ya getirildikleri hatırlatılırken, son dönemlerdeki ‘vize yolsuzlukları’ suçlamalarının o zamankilerle ilgisinin olmadığına da işaret edildi.

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#Almanya#Vize#AVRUPADAN HABERLER

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