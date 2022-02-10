Dışişleri Bakanlığı’na Amerikalı danışman

Haberin Devamı

Yeşiller’li Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Uluslararası iklim politikası Almanya’da yeni bir yüze sahip olduğu için çok memnunum” diyerek Jennifer Morgan’ı tanıtırken, ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) bir iklim aktivistinin böyle bir göreve getirilmesine karşı çıktı. CDU/CSU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Bakan Baerbock’u ‘devletçilikle lobiciliği birbirine karıştırmakla’ suçladı. Hardt, Greenpeace’in tepesindeki yüzünün böyle bir görev üstlenmesinin Almanya’nın iklim politikasındaki inandırıcılığına zarar vereceğini savundu. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de uluslararası lobicilerin ve iklim aktivistlerinin Almanya’daki bakanlıklarda bu düzeyde göreve getirilmelerini doğru bulmadıklarını söyledi. Başbakan Olaf Scholz başkanlığında dün (çarşamba) yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Jennifer Morgan’ın mart ayı itibariyle Federal Dışişleri Bakanlığı’nda ‘Uluslararası İklim Politikası Özel Danışmanı’ olarak görev almasına karar verildi. Yalnız ABD vatandaşlığı bulunan Jennifer Morgan’ın Alman vatandaşlığı başvurusunda bulunduğu ve kabul edildikten sonra müsteşar olarak görevine başlayacağı açıklandı.