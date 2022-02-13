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Dışişleri Bakanlığı: ‘Ukrayna’yı terk edin’

#Almanya-Ukrayna#Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER
Dışişleri Bakanlığı: ‘Ukrayna’yı terk edin’

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da askeri bir çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek ülkede bulunan vatandaşlarına çağrı yaparak, “Şu anda Ukrayna’daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin” dedi.

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SEYAHAT uyarılarını da yineleyen Bakanlık, Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk kentlerinin de dahil olduğu bazı bölgelere son yaşanılan gerilimler nedeniyle kısmi seyahat uyarısı yaptı. Ukrayna’daki Alman vatandaşlarına, uluslararası ve yerel medyada yer alan güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini tavsiye eden Bakanlık, “Seyahatlerinizi kontrol edin, planlayın veya erteleyin” dedi. Almanya ayrıca, Dnipro’da bulunan Donetsk Başkonsolosluğu’nu da kapatma kararı aldı.

TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya’nın Rusya ile Ukrayna arasındaki krize bir çözüm bulma umudunu koruduğunu belirterek, “Buna rağmen tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız” dedi. Almanya’nın vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etmelerine dair yaptığı çağrı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal etmeye başlayabileceği uyarısı sonrası geldi. ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka ve Estonya ile birlikte Letonya ve Hollanda’da vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulundu.

 

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