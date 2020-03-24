‘Disiplini elden bırakmayın, tehlike geçmedi’

BAVYERA Eyalet Başbakanı Markus Söder, halka, “Virüs tehlikeli hızla yayılmaya devam ediyor. Durum çok çok ciddi. Tehlike geçmedi. Disiplini elden bırakmayın. Önlemlere uyarak hem kendinizi hem başkalarını koruyun” çağrısında bulundu. Bavyera’da yoğun bakım yatak sayısının 4 bin olduğunu ve bunu iki kat artıracaklarını belirten Söder, koronavirüs hasta sayısının 6 bin 372’ye, ölü sayısının ise 31’e ulaştığını açıkladı. Şirketleri iflastan kurtarmak için ayırdıkları 10 milyar Euro bütçeyi de 20 milyar Euro’ya çıkardıklarını ifade eden Söder, yardım için 120 bin başvuru aldıklarını söyledi. Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml de tıp öğrencilerini, emekli olan doktor, hemşire ve hasta bakıcıları yardıma çağırdı.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da bu pazar günü eyalette 780 belde ve belediyede ikinci tur seçimler yapılacağını ve oy kullanma işleminin sadece mektupla oy üzerinden yapılacağını açıkladı. Herrmann, “Hiçbir yerde sandıkta oy kullanılmayacak” dedi. 4 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Koronavirüs vakalarının en yaygın olduğu üçüncü eyalet olan Baden Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann da “Kırmızı alarm seviyesi devam ediyor” uyarısında bulundu. Otel ve rehabilitasyon merkezlerini hastanelere dönüştüreceklerini belirten Kretschmann, ameliyat ve koruma maskesi, solunum cihazı gibi sağlık malzemeleri tedariki için de yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı. Daimler otomobil şirketinin 110 bin maske vereceğini, Frankfurt’tan 300 ameliyat maskesi geleceğini belirten Kretschmann, Çin’in 10 milyon ameliyat maskesi göndereceğini ifade etti ve 4 bin tıp öğrencisinin hastanelere yardım için başvurduğunu vurguladı.