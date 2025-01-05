‘Dış Türkler Bakanlığı’ kurulsun

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YURT dışında yaşayan Türklerin, Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Gemici, “Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız yatırımlarını Türkiye’de yapmakta, ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Sorunlarının çözümü için güç birliği yapmalıyız” dedi. Yurt dışında yaşayan Türklerin tatil döneminde yüksek uçak biletlerinden, bedelli askerlik fiyatından, diplomaların tanıtılamamasından, Türkiye’ye götürülen araçların ülkede kalma sürelerinden şikâyet ettiğini belirten Gemici, şunları söyledi:

‘GAYRİMENKULLER TEMİNET KABUL EDİLSİN’

“İş insanlarımızın TIR’la malzeme taşımalarında yaşadığı sorunlar giderilmeli, demiryolu taşımacılığına ağırlık verilmeli. Yurtdışında yaşayan girişimcilerimizin Türkiye’deki gayrimenkulleri teminat kabul edilerek Türk ve Alman bankalarından kredi almalarının önü açılmalı. Finansal bilgi paylaşımının açtığı sorunların önüne geçilmeli. Yurt dışından borçlanarak emekli olan kişilerin aylık bağlatabilmek için herhangi bir iş akdi ile çalışmaması şartı kaldırılmalı. Ülkeye kesin dönüş yapan yurttaşların motorlu araçlarını götürdüklerinde alınan KDV, ÖTV gibi vergiler kaldırılmalıdır. Konsolosluklarda verilen pasaport ve resmi evrak ücretleri düşürülmeli. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için ‘Dış Türkler Bakanlığı’ kurulmalı.”