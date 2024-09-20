‘Dirndl’ trendiyle Oktoberfest çok renkli geçecek

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OKTOBERFEST’in olmazsa olmazı geleneksel kıyafetler, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Özellikle kadınların geleneksel kıyafeti olan ‘Dirndl’ yeni sezon modasıyla dikkat çekiyor. Ünlü Alman geleneksel kıyafetleri markası Angermaier’in CEO’su Axel Munz’a göre, bu sezonun popüler renkleri arasında moda olan eflatun, açık nane yeşili, adaçayı yeşili, kraliyet mavisi, derin kırmızı, köknar yeşili ve şık siyah ön planda. Dirndl tasarımcısı Angelika Zwerenz, Taylor Swift’in etkisiyle özel olarak tasarladığı ‘Swiftie-Dirndl’ modellerinin de büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Erkekler içinse bu yılın trendi, el yapımı kısa diz üstü deri pantolon modelleri. Özellikle geyik ve keçi derisinden yapılan, detaylı işlemelerle süslenmiş ve çoğunlukla vintage tarzda olan modeller ön plana çıkıyor.

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HEM ALMAN KÜLTÜRÜ HEM MODERN TRENDLER

Sabahın erken saatlerinde Theresienwiese alanında bir araya gelen ilk Oktoberfest hayranları, festivalin başlamasını sabırsızlıkla bekleyecek. Saat tam 12.00’de Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter’in ünlü ‘O’zapft is’ (Fıçı delindi) sözleriyle festivale start verilmiş olacak. Oktoberfest, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilere hem geleneksel Alman kültürünü yaşatacak hem de modern trendleri yansıtan bir festival sunacak.