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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 27.04.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Alman Futbol Federasyonu’nda Hitler kıyaslaması

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Alman Futbol Federasyonu’nda Hitler kıyaslaması

Alman Futbol Federasyonu’nda (DFB) sular durulmuyor. DFB Başkanı Fritz Keller, DFB yönetim kurulunun bir oturumunda, başkan yardımcısı Rainer Koch’u Nazi döneminde binlerce insanın idamından sorumlu Hitler’in hakimi olarak bilinen Freisler’e benzettiği için özür diledi.

Fritz Keller, "Bazen ağızdan çıkmaması gereken sözcükler dökülüveriyor. Bunun için Rainer Koch’tan sözlü ve yazılı olarak özür diledim. O da özrümü kabul etme büyüklüğünü gösterdi ve bunun için kendisine müteşekkirim" dedi.

Alman Futbol Federasyonu’nda Hitler kıyaslaması
Fritz Keller, DFB başkanlığından istifa etmeyi düşünmediğini de kaydetti.
Ancak Bild gazetesi Rainer Koch’un henüz özür konusunda henüz açıklama yapmadığını ve özrü kabul edip etmeme konusunda kararsız olduğunu yazdı. Rainer Koch’un hafta sonu federasyona bağlı 21 teşkilat başkanı ile yapılacak toplantı sonrasında özrü kabul etmeyeceğine karar vereceği belirtiliyor.

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