Alman Futbol Federasyonu’nda Hitler kıyaslaması

Fritz Keller, "Bazen ağızdan çıkmaması gereken sözcükler dökülüveriyor. Bunun için Rainer Koch’tan sözlü ve yazılı olarak özür diledim. O da özrümü kabul etme büyüklüğünü gösterdi ve bunun için kendisine müteşekkirim" dedi. Fritz Keller, DFB başkanlığından istifa etmeyi düşünmediğini de kaydetti.

Ancak Bild gazetesi Rainer Koch’un henüz özür konusunda henüz açıklama yapmadığını ve özrü kabul edip etmeme konusunda kararsız olduğunu yazdı. Rainer Koch’un hafta sonu federasyona bağlı 21 teşkilat başkanı ile yapılacak toplantı sonrasında özrü kabul etmeyeceğine karar vereceği belirtiliyor.