‘Dilimizle toplumu bölmeyelim’

CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet, rakiplerine kavga-dövüşten uzak, içeriğe odaklı bir seçim kampanyası sürdürme çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan son seçimlerde karşılıklı iddialar ve kullanılan sert üslup nedeniyle toplumun bölündüğünü hatırlatan Laschet, Almanya’da böyle bir davranıştan uzak durulmasını istedi. Aynı zamanda CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olan Laschet, “Biz, içeriğe odaklı, objektif ama diğer partilerin programlarından farklılıklarımızı ön plana çıkaran bir seçim kampanyası sürdüreceğiz. Dilimize kesinlikle özen göstereceğiz. Çünkü bölünen bir toplumu yeniden bir araya getirmenin kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz” dedi.

SERT DİLDEN KAÇINILMALI

Yeşiller’in başbakan adayı ve Eş Başkanı Annalena Baerbock da seçim kampanyasında karşılıklı suçlamalardan uzak durulmasını istedi. Son dönemlerde intihal suçlamalarına hedef olan ve çeşitli kesimler tarafından yoğun bir şekilde üzerine gidilen Baerbock, “Eş Başkan Robert Habeck’le birlikte 3 yılı aşkın süredir ılımlı bir dil kullanmaya özen gösterdik. Bu tutumumuzu seçim kampanyası sırasında da devam ettirmeye kararlıyız. Diğer partiler ve politikacılardan dan benzer bir tutum ve davranış sergilemelerini bekliyoruz. Biz, öncelikle ülkenin ve haklımızın geleceğine dönük konulara ağırlık vermeliyiz. Ancak karşılıklı olarak birbirimizi suçlamak yoluyla değil, üretilecek çözüm önerilerimizi halkımıza daha iyi anlatarak. Hırçınlık kimseye bir şey kazandırmaz. Sert dil kullanmaktan uzak durmalıyız” dedi.

POLİTİK HEDEFLER ÖNEMLİ

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil da seçim kampanyasında öncelikli hedefin farklı alanlarda hayata geçirmek istedikleri politikalarını halka daha iyi anlatmak olduğunu söyledi. SPD’nin, kuruluşundan beri dar gelirlilerin, işçilerin, emeklilerin haklarını savunduğunu ve toplumun her kesimini kucaklamak için çaba gösterdiğini belirten Klingbeil, “Seçim kampanyamızda da bu kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz. Almanya’da en fazla üyeye sahip SPD’nin her zaman halkın yanında olduğunu ve her alanda Almanya’yı daha ilerilere taşımak için politika yaptığımızı insanlarımıza anlatacağız” dedi. SPD’nin başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un dijital ortamda seçim kampanyasına ağırlık vereceği, pandemi nedeniyle büyük katılımlı etkinlikler yerine belirli gruplarla bir araya gelerek yüz yüze görüşmeler yapacağı da belirtildi. Seçim kampanyası boyunca Scholz’a SPD Eş Genel Başkanları Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans ve Genel Başkan Yardımcıları Serpil Midyatlı ile Kevin Kühnert’in yanı sıra pandemi döneminde halka aydınlatıcı bilgiler veren Federal Meclis milletvekili Karl Lauterbach’ın da destek vereceği açıklandı.