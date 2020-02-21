CUMHURBAŞKANI Steinmeier, “Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hâkim olmalıyız” dedi, insanları yabancı düşmanlığına karşı daha kararlı tavır göstermeye çağırdı. Irkçı terör saldırısının korkuyu yayma amacı taşıdığına işaret eden Steinmeier, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi. Saldırıda, 9 kişinin hunharca katledildiğini belirten Steinmeier, “Tüm halkımız bugün üzgün. Yaşananları anlamak çok zor, acıyı derinden hissettik ve acının gitmesi kolay değil” diye konuştu. Katliamın yapıldığı iki ayrı kafeyi de ziyaret eden Steinmeier, burada ölenler anısına çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.





IRKÇILIĞA YER YOK

Irkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için Berlin’de de ‘anma nöbeti’ tutuldu. Tarihi Brandenburg Kapısı önündeki nöbete, Federal Meclis’teki partilerin temsilcileri ile yüzlerce kişi katıldı.

‘Durdurun bu kin ve nefreti’, ‘Sağ teröre son’, ‘Saldırı hepimizi hedef aldı’, ‘Irkçılığa yer yok’ yazılı dövizlerin taşındığı anma nöbetinde katılımcılar, Brandenburg Kapısı’nın yanına mumlar ve çiçekler koydu. Katılımcılar, daha sonra Brandenburg Kapısı’nın etrafında insan zinciri oluşturdu.

KARNAVAL İPTAL EDİLDİ

Almanya’nın Münih kentinde Feldherrnhaalle önünde düzenlenen uyarı nöbetine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter de katıldı. Reiter, ‘yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı daha kararlı çıkma’ çağrısı yaptı.

Saldırı nedeniyle Münih’in en büyük eğlence gösterisi olan ‘Kadınlar Karnavalı” iptal edildi. Karnavalın iptalini ‘saçma’ olarak niteleyen bazı kişiler ise, “Hasta biri bunu yapıyor. Bizim burada ne suçumuz var” diyerek tepki gösterdi. Hamburg’ta ‘Dayanışmayı Savunalım’ çağrısıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık bin 300 kişi katıldı. Göstericiler, ‘Aşırı sağ terör toplumumuzu tehdit ediyor’ pankartları taşıdı. Köln’de 300 gösterici ‘sağ terörü durduralım’ çağrısıyla yürüdü.

Duisburg kentinde ‘aşırı sağ teröre karşı’ çağrısıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 150 kişi katılırken, doğu kentlerinden Magdeburg’ta da ırkçı saldırı protesto edildi. Dortmund’ta ‘Hanau her yerde’ pankartları taşındı. Frankfurt-Salzburg maçında ise saygı duruşunu bozmak isteyenler çıktı.