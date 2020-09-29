Dilencilik yapan eski NBA yıldızına Cuban'dan yardım eli

Geçtiğimiz Ocak ayında sosyal medyaya düşen bir video, basketbolseverlerin yüreklerini sızlatmıştı. Videoda eski NBA oyuncusu Delonte West, sokak ortasında dövüldükten sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz hafta da Dallas’ta bir kavşakta dilenirken görüntülenen West’in tedavisini, Dallas Mavericks takımının sahibi Mark Cuban üstlendi.

Sokakta yaşamaya başlayan West’e yardım elini uzatan Cuban. ESPN’e yaptığı açıklamada, eski basketbolcuya yeniden hayata tutunması için destek vereceğini açıkladı. West’i bir petrol istasyonunda gören Cuban’ın, eski basketbolcuyu alarak bir otele yerleştirdiği öğrenildi. West’in yakın bir akrabası da, TMZ’ye verdiği demeçte, 37 yaşındaki eski basketbolcuyu uyuşturucu tedavisi olması için bir kliniğe göndermek istediklerini, Cuban’ın da tedavideki tüm masrafları üstlenmeyi kabul ettiğini söyledi.

NBA’de oynadığı dönemde bipolar bozukluk teşhisi konulan West, basketbolu bıraktıktan sonra büyük bir çöküş yaşamış ve uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra sokaklarda yaşamaya başlamıştı.

West’in Dallas’ta dilenirken göründüğü bir fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞI NELSON YİNE DESTEK SÖZÜ VERDİ

West’in dilenirken ortaya çıkan fotoğrafının ardından NBA, Doc Rivers, Jameer Nelson ve The Players Association (Oyuncular Birliği), yardıma hazır olduklarını duyurmuşlardı. Jameer Nelson, West’in Ocak ayında ortaya çıkan ve bir kişi tarafından dövülüp ardından polis tarafından gözaltına alındığı videonun ardından da eski basketbolcunun tıbbi destek alması gerektiğini ve her durumda West'e destek vereceğini söylemişti.

O videoda West’in önce bir yabancı tarafında yol ortasında dövüldüğü, ardından da elleri arkadan kelepçeli şekilde kendisini kameraya çeken kişiye cevap verdiği görülmüştü.

10 MİLYON DOLARLIK KONTRAT İMZALAMIŞTI

Delonte West NBA’e, 2004 yılında ilk tur 24. sıra seçimi olarak Boston Celtics'le merhaba demiş; ardından Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks formaları giymişti. Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen oyuncu, Cavaliers döneminde yaklaşık 10 milyon dolar bir kontrata imza atmayı başarmıştı.

West, 12 Şubat 2006 tarihinde, Boston Celtics tarafından NBA All-Star’da bulunan Çaylak Turnuvası’na katılmıştı.