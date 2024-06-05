Dilek öğretmen bir ödüle daha aday

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 12:49
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2014’te dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Türk öğretmen Dilek Livaneli, She Inspires Foundation isimli uluslararası vakıf tarafından düzenlenen ‘She Inspires Awards 2024’ yarışmasında Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi.
‘She Inspires Awards 2024’e aday gösterilen kişilerin isimlerinin belirlenmesinin ardından 21 Kasım 2024’te İngiltere’de düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl onuncusu düzenlenecek ödül törenine sanat, siyaset ve ekonomi alanında dünyanın birçok yerinden temsilciler katılacak. Haberi aldığında çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu belirten Livaneli şunları söyledi: “Günümüzde güzel haberlere, umut veren hikâyelere ihtiyacımız var. Bu başarımı ülkem başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Her kadının kendi yaşamının kahramanı olduğuna inanıyorum. Herkesin ilkel ve imkânsız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir değişim dönüşüm süreci başlatmak için kolları sıvamıştım. Hayallerimin peşinden koştum. Köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan hikâyemin dünya ölçeğinde ilham verici olması büyük bir gurur. Uluslararası sahnelerde ülkemi bir Türk kadını olarak temsil etmeye tüm gayretimle devam edeceğim.”‘BİR DİLEK YETMEZ’Dilek Livaneli
, öğretmenliğe köy okullarında okulun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi olarak başladı. 2012’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Yılın Öğretmeni’ seçildi. ‘Çizgi Ötesi Öğretmen’ olarak EbaTV için çekilen 15 dakikalık kısa filmi en çok izlenen öğretmen hikâyesi oldu. Varkey Gems Vakfı Küresel Öğretmen Komitesi tarafından yarışmaya katılan 127 ülke ve binlerce öğretmen arasından ‘Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni
’ arasına seçilen Livaneli, ‘Bir Dilek Yetmez’ projesi ile UNESCO Ödülleri’ne aday gösterildi. Eğitim elçisi seçilip İngiltere’den eğitim bursu kazandı. Yüksek lisansını bitirdi. Ardından 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü’nde Avrupa Parlamentosu’nun (AP) oy birliği ile seçtiği Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü’nün sahibi oldu. Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarına yönelik bir Türkçe Ana Dil Eğitim Programı geliştirdi ve International School of London’da öğretmenlik mesleğime devam ediyor. Son 6 yılda 25 üniversitede 20 bine yakın öğretmen adayına gönüllü olarak motivasyon seminerleri verdi. Hayatı devlet kanalı TRT tarafından belgesel film
olarak çekildi ve hikâyesini ‘Bir Dilek Yetmez’ adlı kitabında kaleme aldı. Kitabı, öğretmenler gününde 12. baskıya giderek çok satanlar listesine girdi.