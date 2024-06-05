Dilek öğretmen bir ödüle daha aday

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‘She Inspires Awards 2024’e aday gösterilen kişilerin isimlerinin belirlenmesinin ardından 21 Kasım 2024’te İngiltere’de düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl onuncusu düzenlenecek ödül törenine sanat, siyaset ve ekonomi alanında dünyanın birçok yerinden temsilciler katılacak. Haberi aldığında çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu belirten Livaneli şunları söyledi: “Günümüzde güzel haberlere, umut veren hikâyelere ihtiyacımız var. Bu başarımı ülkem başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Her kadının kendi yaşamının kahramanı olduğuna inanıyorum. Herkesin ilkel ve imkânsız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir değişim dönüşüm süreci başlatmak için kolları sıvamıştım. Hayallerimin peşinden koştum. Köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan hikâyemin dünya ölçeğinde ilham verici olması büyük bir gurur. Uluslararası sahnelerde ülkemi bir Türk kadını olarak temsil etmeye tüm gayretimle devam edeceğim.”

