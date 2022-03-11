Dilara’nın durumu iyiye gidiyor

Yalın Onat ERGÖR - Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)
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Hollanda’da tedavi gördüğü hastanede yaşam ünitesi fişinin çekilmesi kararı verilen ve ambulans uçakla Türkiye’ye götürülen lösemi hastası Dilara Şahin’in durumu iyiye gidiyor. Baba Oğuz Şahin, “Kızımız ayağa kalkacak inşallah” dedi.
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HOLLANDA’da yaşayan 24 yaşındaki Dilara Şahin, baş ağrısı, halsizlik ve yüksek ateş şikâyetiyle 19 Aralık’ta Zwolle şehrindeki hastaneye başvurdu. Doktorların önce vücudunda bakteri olduğu tanısı koyduğu Şahin’e, 9 gün sonra akut lösemi teşhisi konuldu. Yoğun bakıma alınan kadının yaşam ünitesi fişinin çekilmesine karar verildiğini iddia eden babası Oğuz Şahin, Türkiye’den yardım istedi. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı’na ait uçakla 1 Şubat günü Türkiye’ye götürülen Şahin, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Daha sonra da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kızının son durumunu DHA’ya anlatan baba Oğuz Şahin, şunları söyledi:
“HEYET RAPORUYLA KARAR ALMIŞLAR” “Dilara yoğun bakımdaydı, artık normal odaya alındı. Kızımız için hijyen şartları da önemliydi. Malum korona dönemi var, ondan dolayı, gerekli bakımları olabilmesi için alındı. Hollanda’daki hastanede ilk etapta, vücudunda bakteri olduğu üzerinde araştırdılar. 9 gün ‘Bakteri var’ dediler. Sonunda bakteri olmadığını fark ettiler. Kızımın akut lösemi olduğunu söylediler. Bir gün sonra kemoterapiye başladılar. Dördüncü günden sonra, ciğerlerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü söylediler. Akciğer makinesine bağladılar. Bir hafta sonrasında ‘Elimizden bir şey gelmiyor, durumu kötüye gidiyor’ dediler. İki, üç hafta geçtikten sonra da ‘Yapabileceğimiz bir şey yok’ dediler ve bizi ikna etmeye çalıştılar. ‘Makineyi çıkaralım’ dediler. Söylemesi zor ama ‘Yaşam fişinden çekelim’ diyorlar. Biz kabul etmedik. Sonunda kendi heyet raporuyla karar almışlar. ‘Biz yaşam fişini çekeceğiz yapabileceğiniz de bir şey yok’ dediler. 24 yaşında, gencecik bir fidanı kurumaya terk etmişlerdi.”
‘AYAĞA KALKACAK İNŞALLAH’ “Yaşam fişinin çekilmesine bir gün kala devletimiz alıp Türkiye’ye götürdü. Şükürler olsun şu anki durumu, kurumaya bırakılan bir fidanken ağır ağır yetişiyor, yeşeriyor. Kızımız ayağa kalkacak inşallah. Sık sık hastaneye gidip geliyoruz. Hastane işleri ile genellikle annesi ilgileniyor. Ziyaretçi almıyorlar zaten. Dua ve zamandan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Hollanda’dan geldiğimizden beri tedavisi ve sağlığıyla ilgili hiçbir kötü şey duymadık. Bu da demek oluyor ki, güzel gelişmeler var. Bana göre, Türkiye’de sağlık sistemi inanılmaz güzel. Ben Avrupa’daki sağlık sisteminin aşağı doğru çöktüğünü görüyorum.”