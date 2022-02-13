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Dilan’la ilgili soru önergesi verecek

#Almanya#Dilan Sözeri İle İlgili Soru Önergesi Verilecek#AVRUPADAN HABERLER
Dilan’la ilgili soru önergesi verecek

Berlin Eyalet Parlamentosu Sol Parti milletvekili Ferhat Koçak, geçen hafta meydana gelen Dilan Sözeri’ye yönelik ırkçı saldırıyla ilgili soru önergesi verecek. Koçak, özellikle polisin tutumuyla ilgili İçişleri Senatörlüğü’nden bilgi isteyecek.

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BERLİN doğumlu 17 yaşındaki Dilan Sözeri, geçen hafta bir tramvayda yaşları 41 ila 52 arasında değişen 2’si kadın 6 kişinin ırkçı saldırısına maruz kalmıştı. Olay yerine gelen polisin, maske takmadığı için çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü şeklinde rapor sunması ve medyada bu şekilde haberlerin yayılması üzerine çektiği videoyu Instagram’dam paylaşan Dilan, polise hatasını düzelttirmişti. Geçen yıl yapılan eyalet seçimlerinde Sol Parti’den milletvekili seçilen Ferhat Koçak, olayın detaylarıyla araştırılması ve hatanın nereden kaynaklandığının ortaya çıkarılması için girişimde bulunacak. Kendisi de önceki yıllarda ırkçıların saldırısına uğrayan ve ailesiyle yaşadığı evlerinin önündeki araçları kundaklanan Koçak, günlük yaşamda karşılaşılan ırkçılığın korkunç boyutlarda olduğunu söyledi. Koçak, “Gencecik bir kızın, kentin bilinen merkezi caddelerinden birinde karşılaştığı ırkçı saldırı gerçekten ürkütücü. Ama sadece saldırı değil, çevrede bulunan kimsenin yardım etmemesi de bir o kadar üzerinde düşünülmesi gereken bir konu” dedi.

Dilan’la ilgili soru önergesi verecek

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‘MAĞDUR İLE FAİLLER YER DEĞİŞTİRİLMİŞ’
Olayda polisin ciddi hatasının bulunduğuna da dikkati çeken Koçak, şunları söyledi: “Asıl üzerinde düşünmemiz gereken ve bir an önce açıklığa kavuşturulması gereken bir konu da polisin olaya yaklaşımı. Olay yerine çağrılan polislerin tuttuğu raporda veya suç duyurusunda Dilan’ın anlattığının yok sayılıp, yolcular arasında maske tartışması gibi gösterildiğini görüyoruz. Anlaşılan, polisin tuttuğu raporda mağdur ile failler yer değiştirmiş. Dilan maske takmayan yolcu gibi gösterilirken, olayın gerçeği Dilan’ın itirazları üzerine ortaya çıkmış. Tramvaydaki kamera kayıtları incelenip olayın ırkçı bir saldırı olduğu belirlenmiş. Demek ki, polisler, Dilan’a inanmamış. Polisin mağduru suçlu gibi göstermesinin hata mı yoksa bilinçli mi olduğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle en kısa zamanda bir soru önergesi verip olayın araştırılmasını isteyeceğim.”

Dilan’la ilgili soru önergesi verecek
Berlin Başbakanı Franziska Giffey de Facebook sayfasından yayımladığı mesajında Dilan’la görüşmek istediğini yazdı. Olayın kendisini derinden sarstığını belirten Giffey, hem dayanışma göstermek hem de yaşanılanları birebir konuşmak istediğini kaydetti.
Dilan’la ilgili soru önergesi verecek

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20 Şubat saat 14.00’te ise olayın gerçekleştiği tramvay durağında bir miting düzenlenerek ırkçılık protesto edilecek. Gösteriye aşırı sağ karşıtı inisiyatifler katılacak.

 

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