Dilan’la dayanışma gösterisi!

Haberin Devamı

‘Gözleri çevirme’, ‘Dilan ve ırkçılığa maruz kalanlarla dayanışma’ adı altında gerçekleştirilen gösteriyi ırkçılık karşıtı sivil toplum temsilcileri düzenledi. Sol Parti Eyalet Parlamentosu milletvekili Ferat Koçak da katıldı. Olayın yaşandığı Greifswalder tramvay istasyonunda yapılan gösteriye Dilan da katılarak kısa bir konuşma yaptı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşadığı ırkçı saldırıyı bir kez daha anlatan Dilan, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Gösteriye şiddetli rüzgâr ve yağmura rağmen yaklaşık 100 kişilik grup katıldı. Dilan bu süre içinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Dilan Sözeri yaklaşık iki hafta önce yaşadığı saldırının tramvayda kendisinin maske takmadığı için çıkan tartışma gibi gösterilmesine tepki göstermiş ve yaşadıklarını Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videoyla anlatmıştı.