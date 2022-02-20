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HABERLERAvrupa Haberleri

Dilan’la dayanışma gösterisi!

#Almanya#Berlin#Dilan Sözeri
Dilan’la dayanışma gösterisi

Berlin’de yaklaşık iki hafta önce tramvay istasyonunda ırkçı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Dilan Sözeri için gösteri düzenledi.

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‘Gözleri çevirme’, ‘Dilan ve ırkçılığa maruz kalanlarla dayanışma’ adı altında gerçekleştirilen gösteriyi ırkçılık karşıtı sivil toplum temsilcileri düzenledi. Sol Parti Eyalet Parlamentosu milletvekili Ferat Koçak da katıldı. Olayın yaşandığı Greifswalder tramvay istasyonunda yapılan gösteriye Dilan da katılarak kısa bir konuşma yaptı.

Dilan’la dayanışma gösterisi

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Yaşadığı ırkçı saldırıyı bir kez daha anlatan Dilan, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Gösteriye şiddetli rüzgâr ve yağmura rağmen yaklaşık 100 kişilik grup katıldı. Dilan bu süre içinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Dilan Sözeri yaklaşık iki hafta önce yaşadığı saldırının tramvayda kendisinin maske takmadığı için çıkan tartışma gibi gösterilmesine tepki göstermiş ve yaşadıklarını Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videoyla anlatmıştı.

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#Almanya#Berlin#Dilan Sözeri

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