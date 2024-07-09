Dikkatli şoför downlu Amina’nın hayatını kurtardı

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EDİNİLEN bilgiye göre, Almanya’da yaşayan 10 yaşındaki Amina Hubers, tatil için ailesi ile birlikte İstanbul’a gitti. Down sendromlu Amina, sabah ailesi uyurken otelden tek başına dışarı çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi uyandığında panikle polisi aradı. Bu sırada Üsküdar-Esatpaşa-Harem otobüsüne binen Amina Hubers, şoförün dikkati sayesinde hemen fark edildi. Durumu polise haber veren otobüs şoförü Erol Özdoğan, yolcuları başka bir otobüse transfer etti. Ardından polis gelene kadar küçük çocuğa eşlik etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis Amina’yı teslim alarak ailesine ulaştırdı. Amina’nın ailesi, otobüs şoförü Erol Özdoğan’a teşekkür etti.

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