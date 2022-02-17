Dikkat! ‘Zeynep’ kasıp kavuracak!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Son dakika: Kadına şiddette iyi hal indirimi için önemli çalışmaSon dakika: Kadına şiddette 'iyi hal' indirimi için önemli çalışma#Adalet Bakanlığı
Dünyanın gündemine oturdu Saymakla bitmiyor... İki yönteme dikkatDünyanın gündemine oturdu! Saymakla bitmiyor... İki yönteme dikkat#Flört Uygulaması
Maske zorunluluğu kalkacak mı Bakan Kocadan açıklamaMaske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama#Bakan Koca
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
Sahte dövizcileri sosyal medyadan buldu Parayı alıp kayboldularSahte dövizcileri sosyal medyadan buldu! Parayı alıp kayboldular#Istanbul
Omicronla ilgili flaş sözler... Dikkat 2 yaş altındaki çocuklarda...Omicron'la ilgili flaş sözler... Dikkat! '2 yaş altındaki çocuklarda...'#Omicron
Ünlü ismi şoke eden mesaj Bugün bu doktor kızımı muayene etti...Ünlü ismi şoke eden mesaj! Bugün bu doktor kızımı muayene etti...#Ayşecan Tatari
HABERLERAvrupa Haberleri

Dikkat! ‘Zeynep’ kasıp kavuracak!

#Almanya#Zeynep Adlı Fırtına#AVRUPADAN HABERLER
Dikkat ‘Zeynep’ kasıp kavuracak

Alman meteoroloji dairesi şiddetli fırtınanın hafta sonu da devam edeceğini belirterek, cumadan itibaren Britanya’dan gelecek ‘Zeynep’ adlı fırtına nedeniyle uyardı.

Haberin Devamı

ALMANYA’da özellikle orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan fırtına birçok yerde günlük yaşamı felç etti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde okullar bir günlüğüne tatil ilan edilirken, Berlin’de velilere yapılan çağrıda çocuklarını okula göndermeyebilecekleri belirtildi. Aşağı Saksonya ve Hamburg eyaletlerinde de birçok öğrenci okula gitmedi. Alman Demiryolları orta ve kuzey Almanya’daki birçok uzun mesafe seferlerini iptal etti. Çarşamba gecesinden itibaren şiddetlenmeye başlayan ‘Ylenia’ adlı kasırga, birçok yerde ağaçların devrilmesine neden oldu. Fırtınadan en çok etkilenen bölge ve eyaletler kuzey denizi kıyıları, Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein, Hamburg ve Aşağı Saksonya eyaletleri oldu.

Dikkat ‘Zeynep’ kasıp kavuracak

Dikkat ‘Zeynep’ kasıp kavuracak
AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ELEKTRİK KESİLDİ
Berlin’de de perşembeye bağlayan gece 02.00’den itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle itfaiye alarm verdi. Lichterfelde ilçesinde ağaçlar birçok arabanın üzerine devrilerek hasar verdi. Hamburg ve Bremen arasında Buchholz bölgesi yakınlarında ağaçların demiryolu üzerine devrilmesiyle ulaşım kesildi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise ağaçların devrilmesiyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Yaklaşık 54 bin evin bu süre içinde elektrikleri kesildi. Bad Homburg yakınlarındaki A5 otoyolu üzerinde bir TIR’ın devrilmesiyle uzun süre otoyol trafiğe kapandı.

Haberin Devamı

HAVAYOLU DA ETKİLENDİ
Demiryolu ulaşımı gibi havayolu ulaşımı da fırtınadan etkilendi. Lufthansa Berlin, Hamburg ve Münih’teki 20 uçuşun ertelendiğini duyurdu. Lufthansa yolculardan internet üzerinden son durumla ilgili bilgi edinmeleri istedi. Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde hayvanat bahçeleri de ziyaretçilere kapandı. Hayvanların zarar görmemesi için fırtına geçinceye adar barınaklardan çıkarılmayacakları belirtildi.

Dikkat ‘Zeynep’ kasıp kavuracak

Dikkat ‘Zeynep’ kasıp kavuracak

Dikkat ‘Zeynep’ kasıp kavuracak
CUMADAN İTİBAREN ‘ZEYNEP’ GELİYOR
Alman Meteoroloji dairesi perşembe öğleden sonra hafifleyen ‘Ylenia’nın yerini cumadan itibaren ‘Zeynep’ adı verilen yeni bir fırtınanın alacağını belirterek, uyarısını devam ettirdi. Meteoroloji Dairesi, ‘Zeynep’ olarak adlandırılan bir sonraki kasırganın cuma günü öğleden sonra Britanya Adaları’ndan Almanya’ya gelmesinin beklendiğini duyurdu. Zaman zaman kasırga etkisinde olması beklenen fırtınanın hafta sonuna kadar Almanya’da etkili olması bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Zeynep Adlı Fırtına#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme