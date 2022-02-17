Dikkat! ‘Zeynep’ kasıp kavuracak!

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ALMANYA’da özellikle orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan fırtına birçok yerde günlük yaşamı felç etti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde okullar bir günlüğüne tatil ilan edilirken, Berlin’de velilere yapılan çağrıda çocuklarını okula göndermeyebilecekleri belirtildi. Aşağı Saksonya ve Hamburg eyaletlerinde de birçok öğrenci okula gitmedi. Alman Demiryolları orta ve kuzey Almanya’daki birçok uzun mesafe seferlerini iptal etti. Çarşamba gecesinden itibaren şiddetlenmeye başlayan ‘Ylenia’ adlı kasırga, birçok yerde ağaçların devrilmesine neden oldu. Fırtınadan en çok etkilenen bölge ve eyaletler kuzey denizi kıyıları, Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein, Hamburg ve Aşağı Saksonya eyaletleri oldu.

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Berlin’de de perşembeye bağlayan gece 02.00’den itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle itfaiye alarm verdi. Lichterfelde ilçesinde ağaçlar birçok arabanın üzerine devrilerek hasar verdi. Hamburg ve Bremen arasında Buchholz bölgesi yakınlarında ağaçların demiryolu üzerine devrilmesiyle ulaşım kesildi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise ağaçların devrilmesiyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Yaklaşık 54 bin evin bu süre içinde elektrikleri kesildi. Bad Homburg yakınlarındaki A5 otoyolu üzerinde bir TIR’ın devrilmesiyle uzun süre otoyol trafiğe kapandı.

HAVAYOLU DA ETKİLENDİ

Demiryolu ulaşımı gibi havayolu ulaşımı da fırtınadan etkilendi. Lufthansa Berlin, Hamburg ve Münih’teki 20 uçuşun ertelendiğini duyurdu. Lufthansa yolculardan internet üzerinden son durumla ilgili bilgi edinmeleri istedi. Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde hayvanat bahçeleri de ziyaretçilere kapandı. Hayvanların zarar görmemesi için fırtına geçinceye adar barınaklardan çıkarılmayacakları belirtildi.