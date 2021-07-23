Dikkat! Yüzde 84’ü Delta!

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’daki korona vakalarının yüzde 84’ünü delta (B.1.617.2) varyantı oluşturuyor. Vaka sayısının yaklaşık yüzde 12’si ise Alpha (B.1.1.7) adı verilen korona mutasyonundan oluşuyor. Uzmanlar kısıtlamaların hafifletilemesiyle birlikte delta varyantının hızla yayılmaya başladığını belirtirken, özellikle tatil dönüşlerinin başlamasıyla sayının artmasından endişe ediyor. Almanya’da insidans değeri de de 13.2 oldu. Son 24 saatte 2 bin 089 korona vakası görülürken 34 kişi de yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK AÇIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Almanya’da aşı sertifikaları sunan online sistemdeki güvenlik açığı nedeniyle eczanelerde aşı sertifikalarının dağıtımı durduruldu. Alman Eczaneler Birliği (DAV) Federal Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrasında sertifika dağıtımının durdurulduğunu açıkladı. Güvenlik açığı ise ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın yaptığı araştırmada ortaya çıktı. Profesyonelce hazırlanmış sahte belgelerle var olmayan bir eczane üzerinden aşı sertifikaları alınması üzerine sertifika dağıtımı durduruldu. DAV sertifikaların ne zaman dağıtılmaya başlanacağının belli olmadığını kaydederken, şu ana kadar verilen 25 milyon sertifikada bir sorun olmadığını belirtti.