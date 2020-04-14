Dikkat! Sporda 2 metre mesafe yeterli değil

BELÇİKA ve Hollanda’da yapılan araştırma sonucu koronavirüs bulaşmasından korunmak için gerekli olan 1.5-2 metre mesafenin sporda yeterli olmadığı belirlendi. Açık havada koşan veya bisiklet sürenlerle mesafenin iki metreden çok daha uzun olması gerekiyor. Araştırmayı yürütenlerden Bert Blocken şöyle dedi: “Açık havada koşarken nefes yoluyla çıkan tükürük damlacıkları havada kalıyor ve yere düşmesi zaman alıyor. Eğer bir kişi, koşan kişinin arkasında yürüyorsa, bu havadaki damlacık bulutunun içine giriyor. Virüsten korunmak için bisiklet süren veya koşan birisiyle en az 20-25 metre mesafe gerekiyor.”