Dikkat! Buzlanma var

ALMANYA’da kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunan meteoroloji uzmanları, ülkenin doğusunda ve kuzey doğusunda hafta sonuna kadar zaman zaman sulu olmakla birlikte kar yağışının etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Ülkenin batı ve güney kesimlerinde ise kuru soğuk bekleniyor. Perşembe ve cuma günü kar yağışının duracağı, ancak hafta sonu yeniden etkisini göstereceği belirtildi. Kara Ormanları bölgesine ise yoğun kar yağışının aralıksız süreceği kaydedildi. KAZALAR MEYDANA GELDİ

Ülkenin güney batısındaki Baden Württemberg eyaletindeki yollarda buzlanma ve kar yağışı nedeniyle sürüşün zorlaşacağı ve görüş mesafesinin kısalacağına dikkat çeken uzmanlar, sürücülerin sabırlı olmaları ve aşırı hız yapmaktan da kaçınmaları istendi. Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldiği de bildirildi. Kazalarda ölen olmazken yaralıların bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Bavyera’da kapanan yolların kardan temizlenmesi çalışmalarında iş makinelerinin yanı sıra traktörler de kullanıldı.