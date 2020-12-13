Dikkat!.. Bu kez de aşı dolandırıcıları türedi

AŞAĞI Saksonya’da 88 yaşındaki bir kadını telefonla arayan dolandırıcılar, “Elimizde koronavirüs aşısı var, gelip evde hemen aşı vurabiliriz” dediler. Kadın kabul etti, ama 90 yaşındaki kocası şüphelendi. Yaşlı çift, sağlık sigortasını arayıp durumu anlattı. Sağlık sigortası da hemen polise haber vermeleri tavsiyesinde bulundu. Henüz aşılamanın başlamadığını ve Sağlık Bakanlığı’nın da böyle bir sistem uygulamadığını belirten polis, bunun yeni bir dolandırıcılık yöntemi olabileceği konusunda uyardı ve halkı dikkatli olmaya çağırdı.