Dikkat! Bu akşam üzeri ‘Zeynep’ geliyor

Haberin Devamı

METEROLOJİ dairesi ‘Zeynep’ olarak adlandırılan kasırganın bir önceki fırtınadan daha şiddetli olmasının beklendiğini ve zorunlu olmadığı sürece dışarıya çıkılmaması tavsiyesinde bulundu. Kasırga en çok kuzey, orta ve doğu Almanya’da etkili olacak. Britanya’dan gelen Zeynep kasırgasının bazı bölgelerde saatte 135 km bulması bekleniyor.