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Dikkat! Bu akşam üzeri ‘Zeynep’ geliyor

#Alman Meteoroloji Dairesi#Almanya#Zeynep
Dikkat Bu akşam üzeri ‘Zeynep’ geliyor

Alman Meteoroloji Dairesi, 3 kişinin ölümüne neden olan ‘Ylenia’ fırtınasından sonra bu akşam üzeri başlayıp cumartesi öğleden sonraya kadar sürmesi beklenen ‘Zeynep’ adlı yeni kasırga konusunda uyardı.

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METEROLOJİ dairesi ‘Zeynep’ olarak adlandırılan kasırganın bir önceki fırtınadan daha şiddetli olmasının beklendiğini ve zorunlu olmadığı sürece dışarıya çıkılmaması tavsiyesinde bulundu. Kasırga en çok kuzey, orta ve doğu Almanya’da etkili olacak. Britanya’dan gelen Zeynep kasırgasının bazı bölgelerde saatte 135 km bulması bekleniyor.

Dikkat Bu akşam üzeri ‘Zeynep’ geliyor
‘YLENIA’ ÜÇ CAN ALDI
Ülke genelinde etkili olan ‘Ylenia’ fırtınası üç can almıştı. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Bad Bevensen yakınlarındaki bir yolda giderken üstüne ağaç devrilen 37 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirmişti. Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı güney tarz bölgesinde ise 54 yaşındaki bir kişinin üzerine ağaç devrilmesiyle yaşamını yitirdi. Üçüncü kaza ise yine Aşağı Saksonya eyaletinde yaşandı. Osnabrück yakınlarında arabasıyla yolculuk eden bir kişi, ağacı devrilmesiyle ağaca çarpmamak için ters yola çıkınca TIR’la çarpıştı. Şoför olay yerinde can verdi.
Dikkat Bu akşam üzeri ‘Zeynep’ geliyor
HASARIN MALİYETİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Ylenia kasırgası nedeniyle birçok uçak ve demiryolu seferleri iptal edildi. Alman Demiryolları’nda rayların üstüne devrilen ağaç ve düşen dal parçalarının temizlenmesine devam ediliyor. Hasarın maliyeti ise henüz bilinmiyor. Rayların yanı sıra demiryolu elektirik hatlarının da birçok bölgede zarar gördüğü kaydedildi. Demiryollarından yapılan açıklamada, yeni kasırga nedeniyle yolcuların, çıkmadan önce internet sayfasından bilgi edinmesi istendi. Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde tren seferlerini iptali veya gecikmelerin yaşanacağı kaydedildi.
Dikkat Bu akşam üzeri ‘Zeynep’ geliyor

Dikkat Bu akşam üzeri ‘Zeynep’ geliyor

 

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#Alman Meteoroloji Dairesi#Almanya#Zeynep

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