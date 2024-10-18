Dikkat! ATM’lerde para sıkıntısı olabilir

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ALMANYA’nın birçok eyaletinde para ve değerli eşya taşımacılığı yapan şirketlerin çalışanları iş bıraktı. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (Ver.di) Schwerin’deki bir sözcüsü, Birçok bölgede sabah saat 04.00 ila 05.00 arasında greve başladıklarını açıkladı. Bu nedenle çok az sayıda para nakil aracının işbaşı yaptığı ve bu durumun önümüzdeki günlerde hissedileceği ifade edildi. Uyarı grevinin arkasında, Almanya genelinde yaklaşık 10 bin çalışanın maaş ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yer alıyor. Ver.di’ye göre, Alman Para ve Değer Taşımacılığı Birliği (BDGW), ikinci tur görüşmelerde kabul edilebilir bir teklif sunmadı. Önceki birkaç günlük uyarı grevlerinden sonra da iyileştirilmiş bir teklif gelmedi.
SENDİKA NE İSTİYOR?
Sendika, toplu sözleşme görüşmelerinde günde 8 saatin üzerindeki çalışma sürelerinin fazla mesai ücretiyle ödenmesini, çalışanların yarım brüt maaş tutarında yıllık tatil ve Noel ikramiyesi almasını, 5 günlük çalışma haftası baz alınarak 31 gün tatil hakkı verilmesini ve maaşlarda ciddi artış talep ediyor. Ver.di, Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya’da saatlik ücretlerin 23 Euro’ya kadar yükselmesini istiyor.