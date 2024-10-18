Dikkat! ATM’lerde para sıkıntısı olabilir

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ALMANYA’nın birçok eyaletinde para ve değerli eşya taşımacılığı yapan şirketlerin çalışanları iş bıraktı. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (Ver.di) Schwerin’deki bir sözcüsü, Birçok bölgede sabah saat 04.00 ila 05.00 arasında greve başladıklarını açıkladı. Bu nedenle çok az sayıda para nakil aracının işbaşı yaptığı ve bu durumun önümüzdeki günlerde hissedileceği ifade edildi. Uyarı grevinin arkasında, Almanya genelinde yaklaşık 10 bin çalışanın maaş ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yer alıyor. Ver.di’ye göre, Alman Para ve Değer Taşımacılığı Birliği (BDGW), ikinci tur görüşmelerde kabul edilebilir bir teklif sunmadı. Önceki birkaç günlük uyarı grevlerinden sonra da iyileştirilmiş bir teklif gelmedi.

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Uyarı grevinin bugün saat 23.59’a kadar süreceği, cumartesi ile pazar günlerinin sektörde resmi çalışma günleri olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun hafta ortasına kadar etkilerini gösterebileceği belirtildi. Ver.di yetkilisi, “Durumun normale dönmesi bir iki gün sürecek” dedi. Nakit paranın sınırlı olabileceği ifade edilirken, BDGW de bu durumu doğruladı. Sözcü Silke Zöller, grev katılımının yüksek olması durumunda, “Nakit para temininde yer yer aksaklıklar yaşanabilir” dedi. Ancak bankalar ve hizmet sağlayıcıları, özellikle yoğun kullanılan ATM ’lerin daha fazla nakitle doldurulması gibi önlemler aldı.

SENDİKA NE İSTİYOR?

Sendika, toplu sözleşme görüşmelerinde günde 8 saatin üzerindeki çalışma sürelerinin fazla mesai ücretiyle ödenmesini, çalışanların yarım brüt maaş tutarında yıllık tatil ve Noel ikramiyesi almasını, 5 günlük çalışma haftası baz alınarak 31 gün tatil hakkı verilmesini ve maaşlarda ciddi artış talep ediyor. Ver.di, Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya’da saatlik ücretlerin 23 Euro’ya kadar yükselmesini istiyor.