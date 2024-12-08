Dijitalleşme Bakanlığı planı

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 11:24
Friedrich Merz’in başbakan seçilmesi halinde ayrı bir Dijitalleşme Bakanlığı kurmayı planladığı ortaya çıktı.
ALMANYA’da CDU/CSU’nun yeniden iktidara gelmesi halinde ayrı bir Dijitalleşme Bakanlığı kurmayı planladığı ileri sürüldü. Haftalık Der Spiegel dergisi, CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’ın partili üyelerle dijital ortamda düzenlenen bir etkinlikte şu andaki Federal Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanlığı’nın iki bakanlığa dönüştürülerek ayrı bir Federal Dijitalleşme Bakanlığı kurulacağını açıkladığına yer verdi. Aynı etkinliğe katılan CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in de son yıllarda dijitalleşme alanındaki gelişmelerin ihmal edildiğine dikkat çekerek, iktidara gelmeleri halinde ayrı bir bakanlık kurmakta kararlı olduklarını söylediği de belirtildi.
SÖDER DESTEKLİYOR
Federal Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Stefan Schnorr da, bakanlıktaki görev paylaşımının verimli olmadığını belirtirken, ayrı bir Dijitalleşme Bakanlığ kurulmasından yana olduğunu söyledi. Schnorr, Almanya gibi gelişmiş bir sanayi ülkesinde bağımsız bir Federal Dijitalleşme ve Yenilik Bakanlığı kurulmasının şart olduğunu da vurguladı. Almanya’nın Bavyera eyaletinde CSU ile Özgür Seçmenler’in (FW) oluşturduğu koalisyon hükümetinde FW’li Fabian Mehring
’in Dijitalleşme Bakanı olarak görev yaptığına işaret edilirken, aynı zamanda CSU Genel Başkanı olan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in bu konuda Friedrich Merz’e tam destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.