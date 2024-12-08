Dijitalleşme Bakanlığı planı

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ALMANYA’da CDU/CSU’nun yeniden iktidara gelmesi halinde ayrı bir Dijitalleşme Bakanlığı kurmayı planladığı ileri sürüldü. Haftalık Der Spiegel dergisi, CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’ın partili üyelerle dijital ortamda düzenlenen bir etkinlikte şu andaki Federal Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanlığı’nın iki bakanlığa dönüştürülerek ayrı bir Federal Dijitalleşme Bakanlığı kurulacağını açıkladığına yer verdi. Aynı etkinliğe katılan CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in de son yıllarda dijitalleşme alanındaki gelişmelerin ihmal edildiğine dikkat çekerek, iktidara gelmeleri halinde ayrı bir bakanlık kurmakta kararlı olduklarını söylediği de belirtildi.