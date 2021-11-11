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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Dijital euro nakit paranın yerini tutamayacak’

#Bundesbank#Nakit Para’Nın Geleceği#Jens Weidmann
‘Dijital euro nakit paranın yerini tutamayacak’

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, dijital avronun nakit paranın yerini almayacağını ifade etti.

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Weidmann’ın Bundesbank tarafından düzenlenen ‘Nakit Para’nın Geleceği’ konulu konferansta yaptığı konuşma, bankanın internet sitesinde yayımlandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi de olan Weidmann, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde artan dijitalleşmeye rağmen nakit paranın, gelecekte önemini koruyacağını vurguladı. Kovid-19 salgını sürecinde nakitsiz ödemelerin artmasına rağmen, nakit paraya ‘veda’ için belirtilerin olmadığını dile getiren Weidmann, “Başka hiçbir ödeme aracı nakit paranın tüm özelliklerini yeniden sunamayacak. Dijital euro bile” ifadesini kullandı. Kişisel nedenlerden dolayı bu yıl sonunda görevini bırakacak olan Weidmann, Kovid-19 krizinde bile günlük harcamalar için en sık kullanılan ödeme aracının nakit para olduğuna dikkati çekti.
‘BAŞLARDA SINIRLI OLSUN’
Bu arada, Almanya’da günlük ödemelerin yüzde 60’ı hâlâ nakit para ile yapılması dikkati çekerken, Bundesbank, geçen yıl şubeleri aracılığıyla toplamda 70 milyar euro değerinde euro banknotları ihraç etti. Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını piyasaya sürmelerinin gerekip gerekmediği konusunu araştırırken, Uluslararası Ödemeler Bankası’na (BIS) göre, dünyada en az 70 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. ECB de temmuz ayında 2 yıl sürecek dijital euro projesinin araştırma aşamasının başlatılmasına karar vermişti. ECB’nin muhtemel dijital euro ihracının 5 yıl sürmesi bekleniyor. ECB’nin dijital euro projesinin ardından Weidmann, eylülde, dijital euroda aşırı beklentilere karşı uyarılarda bulunmuştu. Dijital bir euronun bankacılık sektörünü bozabileceği ve merkez bankacılığının rolünü aşırı genişletebileceği için başlangıçta sınırlı bir role sahip olması gerektiğini hatırlatan Weidmann, “İlgili riskler göz önüne alındığında dijital euro ihracında kademeli bir yaklaşım mantıklı olabilir” ifadesini kullanmıştı.

 

 

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#Bundesbank#Nakit Para’Nın Geleceği#Jens Weidmann

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