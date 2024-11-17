‘Dijital Bağımlılık’ birinci oldu

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FİNALDE, ‘Gençliğimiz ve Geleceğimiz’, ‘Digital Bağımlılık’, ‘Sorumluluk’, ‘Yaratılış Gayemiz ve İbadet’ ile ‘İlim’ gibi temalar genç yarışmacılar tarafından izleyicilere aktarıldı. Yarışmada hitabetteki ses tonu, sahne hakimiyeti, duruş rahatlığı, doğru bilgi, etkileyici ve akıcı üslup gibi kriterler jüri tarafından dikkate alındı. Köln Bölgesi Temsilcisi Ubeyd Öztürk’ün, internet çağıyla birlikte tüm dünya ülkelerindeki tüm bireyleri etkileyen ‘Digital Bağımlılık’ konulu sunumu birinci seçildi. Avusturya’dan Enes Kocabay ikinci, Hannover bölgesinden İsmail Umey Durhan üçüncü, Jüri Özel Ödülü’nü ise Linz bölgesinden Enes Yeşil kazandı. Sunumunda, suyun bile fazla içildiği zaman insanı zehirleyebildiğini belirten Öztürk, ‘dijital bağımlılığın’ ise korkunç bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.