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‘Dijital Bağımlılık’ birinci oldu

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#AVRUPADAN HABER#IGMG#Avrupa Gençler Hitabet
‘Dijital Bağımlılık’ birinci oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 12:24

İslam Toplumu Milli Görüş’ün (IGMG) ‘Avrupa Gençler Hitabet’ yarışması 16 Kasım Cumartesi günü Almanya’nın Kamaner Kongre Salonu’nda yapıldı. Finalde 14 bölge birincisi yarıştı.

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FİNALDE, ‘Gençliğimiz ve Geleceğimiz’, ‘Digital Bağımlılık’, ‘Sorumluluk’, ‘Yaratılış Gayemiz ve İbadet’ ile ‘İlim’ gibi temalar genç yarışmacılar tarafından izleyicilere aktarıldı. Yarışmada hitabetteki ses tonu, sahne hakimiyeti, duruş rahatlığı, doğru bilgi, etkileyici ve akıcı üslup gibi kriterler jüri tarafından dikkate alındı. Köln Bölgesi Temsilcisi Ubeyd Öztürk’ün, internet çağıyla birlikte tüm dünya ülkelerindeki tüm bireyleri etkileyen ‘Digital Bağımlılık’ konulu sunumu birinci seçildi. Avusturya’dan Enes Kocabay ikinci, Hannover bölgesinden İsmail Umey Durhan üçüncü, Jüri Özel Ödülü’nü ise Linz bölgesinden Enes Yeşil kazandı. Sunumunda, suyun bile fazla içildiği zaman insanı zehirleyebildiğini belirten Öztürk, ‘dijital bağımlılığın’ ise korkunç bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

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#AVRUPADAN HABER#IGMG#Avrupa Gençler Hitabet

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