Dijital Aşı Kimliği geliyor

DİJİTAL Aşı Kimliği, başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz’deki diğer turizm ülkeleri tarafından tatil sezonu için önerilmişti. Başbakan Angela Merkel, seyahat konusunda aşı olanların tatile gidebilirken aşı olmayanların tatile çıkamayacağı gibi bir algı oluşmaması konusunda uyardı. Merkel, aşı kimliğinin yaza kadar hazır olacağı konusunda ümitli olduğunu ifade ederek, ancak her aşı olanın da korona kurallarına uymadan rahatlıkla seyahat edebileceği anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

İKİNCİ SINIF TOPLUM

Merkel, tatil ülkelerinden farklı olarak aşı kimliğinin aşı yaptıranlara hangi hakları sağlayacağı konusunda kesin konuşmadı. Özellikle seyahat ve tatil gibi birçok durumda ikinci sınıf toplum oluşmasının kesinlikle istenmediği belirtildi. Bilindiği gibi Alltours seyahat şirketi, kendi otellerinde sadece aşı olanların misafir edileceğini açıklamıştı.