DIHK uyardı: Projeler yarım kalacak

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Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) tarafından hazırlanan bir rapora göre, önümüzdeki yıllarda enerji dönüşümünün gerektirdiği alanlarda 500 binden fazla uzman çalışan eksik olacak. DIHK Genel Müdür Yardımcısı Achim Dercks, “Birçok şirket, yenilenebilir enerji projelerinin eleman yetersizliği nedeniyle daha uzun süreceğini ve hedeflere tam olarak ulaşılamayacağını düşünüyor” dedi. Rapor, güneş, rüzgâr ve hidrojen enerjisi gibi alanların genişletilmesinde 250 mesleğin kritik olduğunu ortaya koydu. Bu meslekler arasında lojistik uzmanlarından mühendislik yetkinliklerine sahip endüstri ustalarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Özellikle lojistik ve planlama süreçlerindeki aksaklıkların rüzgâr türbini kurulumlarını geciktirebileceği vurgulanıyor.

DIHK’ye göre enerji dönüşümünde ilerleme kaydedilmesi için sektörel sınırları aşan bir iş birliği gerekiyor. Dercks, “Örneğin rüzgâr türbinlerinin kurulumunda TIR şoförlerinin eksikliği, projelerin tamamlanmasını geciktirebilir” diyerek enerji dönüşümünün sadece ‘yeşil’ sektörlerdeki uzmanlara değil, diğer alanlardaki iş gücüne de bağlı olduğunu belirtti. Raporda, dönüşüm için gerekli iş gücünün üçte ikisinin mesleki eğitime ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. DIHK, mesleki eğitimin önemini vurgulayarak, okullarda uygulamalı kariyer planlamasının teşvik edilmesini ve çifte eğitim modeline ek nitelikler kazandırılmasını öneriyor. Ayrıca kadın ve yaşlı çalışanların iş gücünde tutulmasının da kritik olduğu ifade ediliyor.