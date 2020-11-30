DHA
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Diego’nun kahramanı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir aile, 4 gündür kaybolan köpekleri için itfaiyeye başvurdu. İtifaiye ekipleri, Diego adlı köpeğin kentin güneydoğusundaki ormanlık arazide bir çukura düştüğünü tespit etti.
Bunun üzerine kurtarma çalışmalarına başlayan itfaiye ekibi, 6 saat sonra Dieogu’yu düştüğü çukurdan çıkarmayı başardı. Bir itfaiye ekibinin kurtarma anında köpeği ağlayarak öptüğü anlar kameraya yansıdı. Köpeği kurtaran itfaiye erinin duygusal anları izlenme rekorları kırarken, itfaiye eri ‘kahraman’ ilan edildi.
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