Diego Maradona 60 yaşında!

Arjantin'in dünya futboluna sunduğu en önemli isimlerin başında şüphesiz onun ismi akla geliyor: Diego Armando Maradona! 30 Ekim 1960'da Buenos Aires'te doğan Arjantinli efsane, bugün 60. yaşını kutluyor.

Gerek milli takımda gerek kulüp kariyerinde hareketleri, üslubu ve tarzı ile gündeme gelen Maradona, futbol kariyerine futbol keşif avcıları tarafından 9 yaşında keşfedilerek mahalle takımı Estrella Roja'da başladı.

Küçük yaşlarda top ile yaptığı hareketlerle insanların dikkatini çeken Arjantinli oyuncu çok geçmeden Los Cebollitas'a oradan da 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayacağı Argentinos Juniors'a transfer olur.

Diego Maradona, şatafatlı kariyerine 1982'de transfer olduğu Boca Juniors ile başlar. Sadece 1 sezon oynadıktan sonra İspanya'nın dev takımlarından Barcelona, onun için kesenin ağzını açar. Katalan ekibi, Maradona için dönemin en yüksek bonservis bedeli olarak 5 milyon Pound'u gözden çıkarır.

Barcelona'da 2 sezon geçiren Arjantinli oyuncu, Copa Del Rey, İspanya Süper Kupası kazanmasına rağmen kulüp başkanı Josep Lluís Núñez ile arası kötü olunca 6.9 milyon Pound karşılığında İtalyan takımı Napoli'ye imza attı.

Diego Maradona aykırı kişiliği, oyun tarzı ve Napoli'ye kazandırdığı başarılar ile taraftarların sevgilisi haline geldi. Öyle ki İtalya'da resimleri çizilen oyuncu için "Maradona İnancı" ortaya çıktı.

1987-1988 sezonunda İtalya gol kralı olan efsane, Napoli ile 2 İtalya Ligi şampiyonluğu, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı. Yaşadığı stresli dönemden dolayı kokain kullanmaya başladı ve kariyeri düşüşe geçti.

Diego Armando Maradona, Arjantin Milli Takımı ile 1986 Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin'in, Batı Almanya'yı 3-2 yendiği finale ev sahipliği yapan Azteca Stadyumu'nda 115 bin seyirci yer aldı.

1986 Dünya Kupası'da çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaşan Arjantin'de Maradona, maça damga vuran ve yıllar sonra da hatırlanan harekete imza attı. Maradona Arjantin'in, İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta 2 golü de atarken, ilk golü elle atması maç sonu geniş yankılara neden oldu. Sonradan katıldığı programda elle attığı gol için "Tanrı'nın eli" diyen yıldız oyuncu, birkaç gün önce verdiği röportajda, "60. yaş günümde sağ elimle İngiltere'ye gol atmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Kulüp kariyerinde Napoli'de düşüşe geçtikten sonra Sevilla ve Newell's Old Boys'ta oynayan Maradona, 1997 yılında Boca Juniors'ta altif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Diego Armando Maradona, 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın başına getirildi. 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin, Almanya'ya 4-0 yenildi ve elendi. 29 Temmuz 2010 tarihinde Arjantin Futbol Federasyonu tarafından görevden alındı.

Arjantinli efsane, 2019 sezonunda başına geçtiği Arjantin takımı Gimnasia de La Plata'da teknik direktörlük görevine devam ediyor.