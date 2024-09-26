‘Die Zweiflers’ ödülleri topladı

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DİZİNİN başrol oyuncusu Aaron Altaras ‘En İyi Erkek Oyuncu’, Sunnyi Melles ise ‘En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ayrıca dizi, ‘En İyi Drama Dizisi’ ödülünü kazanarak geceye damga vurdu. Oyuncu Altaras ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Zweiflers, aileyi konu alıyor, çünkü sahip olduğumuz tek şey bu” dedi ve ailesine selam gönderdi. Dizi ekibi ise ikinci sezon çalışmalarının başladığını duyurdu.

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ZORLAYICI VE MİZAHİ HİKÂYEFrankfurt’ta bir şarküteri ve restoran işleten Yahudi bir aileyi konu alan trajik-komik mini dizide, Almancanın yanı sıra Almanca ve İbranicenin karışımı olan ‘Yidiş’ ve İngilizce gibi farklı dillerin kullanılması, izleyicilere zengin bir dil yelpazesi sunuyor. ‘ Die Zweiflers ’, nisan ayında Cannes’da düzenlenen Uluslararası Dizi Festivali’nde de ‘Yılın En İyi Dizisi’ ödülünü kazanmıştı. Ayrıca, dizi daha önceki bir törende ‘En İyi Kamera Kurgusu’ dalında da ödül aldı.

JAN BÖHMERMANN’A BİR BAŞARI DAHA

Eğlence kategorisinde ise ZDF yapımı ‘Lass dich überwachen!’ programı, ünlü sunucu Jan Böhmermann ile birlikte ‘En İyi Eğlence Programı’ seçildi. 43 yaşındaki Böhmermann, ödülü alırken, “Herkesin sevebileceği bir programla ödül almak harika bir his” dedi. Böhmermann, hiciv dolu programı ‘ZDF Magazin Royale’ ile geniş bir hayran kitlesi kazanmış durumda.

‘DEMOKRASİ KALMALI’‘En İyi Belgesel’ ödülü ise, ZDF ve Arte ortak yapımı ‘Hamas’ın Festivale Saldırısı–Çöl Rave’inde Hayatta Kalanlar’ belgeseline verildi. ‘En İyi Bilgilendirici Program’ dalında ise ARD kanalındaki ‘Maischberger’ adlı program ödüle layık görüldü. ZDF yapımı ‘Ich bin! Margot Friedlaender’ ise ‘En İyi Televizyon Filmi’ seçildi. Yüzyılı aşkın bir süre önce doğmuş olan Holokost’tan kurtulan Margot Friedlaender, törene bir video mesaj gönderdi ve izleyicilere “Demokrasi kalmalı” diyerek önemli bir uyarıda bulundu. Alman Televizyon Ödülleri, 1999’dan beri ARD, RTL, Sat.1, ZDF ve Deutsche Telekom tarafından düzenleniyor. Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi dijital platformlar da partner olarak katkı sağlıyor.