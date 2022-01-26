DGB’ye kadın başkan

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5 milyon 580 bin üyeli DGB yönetimi, bugünkü (çarşamba) oturumunda görev süresi mayıs ayında dolacak olan Reiner Hoffmann’ın yerine oy birliğiyle Yasmin Fahimi’nin aday gösterilmesini karara bağladı. Böylece DGB’nin tarihinde ilk kez bir kadın başkanın görev üstlenmesinin yolu da açıldı. 2000-2013 yılları arasında Maden, Kimya Sanayi Sendikası Genel Sekreteri olarak görev yapan 54 yaşındaki Fahimi’nin, sendikal çalışmalarda planlanan değişikliğin gerçekleşmesi için uygun bir isim olduğu belirtildi. 2014-2015’te SPD Genel Sekreteri, daha sonra bir yılı aşkın süre Federal Çalışma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev alan ve 2017’den beri Federal Meclis milletvekilliği yapan Yasmin Fahimi’nin 22 Mayıs’ta yapılacak kongrede, DGB’nin ilk kadın başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.