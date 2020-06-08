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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

DFB Kupası’nda yarı final heyecanı

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DFB Kupası’nda yarı final heyecanı
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Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası yarı final maçları yarın ve çarşamba akşamı oynanacak. Kupanın yarı finalinde Bayern Münih, Leverkusen, Frankfurt ve Regionalliga temsilcisi Saarbrücken mücadele ediyor.

YARIN Saarbrücken sahasında Leverkusen’i ağırlıyor. Seyircisiz oynanacak maçın başlama saati 20.45 ve Alman Birinci Kanalı ARD canlı yayınlayacak. Regionalliga maçları Kovid-19 salgını nedeniyle üç ayı aşkın süredir oynanmıyor. Bu yüzden Saarbrücken 94 gün sonra ilk kez bir maç oynayacak. Saarbrück’en Teknik Direktörü Lukas Kwasniok bunu kendileri için dezavantaj olmadığını belirterek 1992 Avrupa Futbol Şampiyonasını hatırlatarak, “Danimarka da şampiyonaya katılmak için futbolcularını tatilden çağırmıştı. Ve kupanın sahibi olmuştu” dedi. Yugoslavya’daki savaş nedeniyle Yugoslavya şampiyonaya katılamamış, onun yerine son anda Danimarka turnuvada yer almıştı. Finalde Almanya’yı 2-0 yenen Danimarka kupanın sahibi olmuşu.
DFB Kupası’nın diğer yarı final maçı ise Bayern Münih ile Frankfurt arasında çarşamba akşamı Münih’te oynanacak. ARD ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmanın başlama saati 20.45.

DFB Kupası’nda yarı final heyecanı

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