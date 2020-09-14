DFB kupası mahkemelik!

BAVYERA Futbol Federasyonu (BFV) ile Münih Türkgücü arasında başlayan Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası'na hangi takımın katılacağı ile ilgili hukuk mücadelesi devam ediyor. Tarafları karşı karşıya getiren olay ise BFV'nin DFB Kupasına Bavyera eyaletinden Schweinfrurt'u bildirmesiyle başladı. Münih Türkgücü yönetimi, DFB Kupası'na kendilerinin katılma hakkı olduğunu savunmuş ve BFV'nin 'kupaya katılacak takım Schweinfurt' kararını iptal ettirmek için yasal yola başvurmuştu. Münih Eyalet Mahkemesi'nin cuma günü ivedilikle verdiği kararla Türkgücü'nü haklı bulması üzerine DFB Kupası'nın birinci turunda Schalke ile Schweinfurt arasında oynanması gereken karşılaşma, hakemin ilk düdüğünü çalmasına 48 saat kala iptal edilmişti. İKİNCİ RAUND

Münih Eyalet Mahkemesi'nin 'Kupaya katılma hakkı Münih Türkgücü'nündür' kararını beğenmeyen BFV, itiraz için mahkemeye başvurdu. Pazartesi günü bir üst mahkemeye itiraz dilekçesini sunan BFV, Münih Türkgücü yerine kupada Bavyera'yı Schweinfurt'un temsil hakkı olduğunu yine savundu. Şimdi taraflar bir üst mahkemenin kararını bekliyor. Münih Türkgücü yönetim, bir üst mahkemenin de kendilerini haklı bulacağına inanıyor. İYİ OLAN KATILIYOR

BFV kurallar gereği, eyaleti temsilen en başarılı amatör takımı DFB Kupası için Alman Futbol Federasyonu'na bildirmesi gerekiyor. BFV, federasyona katılacak takımı bildirdiği tarihte Regionalliga lideri Schweinfurt'tu. Bu yüzden de Schweinfurt'un ismi bildirildi. Koronakrizi nedeniyle liglere ara verildiği sırada ise lig lideri Münih Türkgücü'ydü. BFV, Münih Türkgücü'nü en başarılı takım olarak şampiyon ilan edip Üçüncü Lige çıkarmıştı. Münih Türkgücü de bu kararı gerekçe göstererek, en başarılı takım kendileri olduğunu savunuyor. BFV'nin iddiası ise bildirdikleri tarihi baz alarak Schweinfurt'u en başarılı olarak görüyor.